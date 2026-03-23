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中國宏橋看好鋁價走勢 稱中東多數鋁企已停產

商業創科
更新時間：15:03 2026-03-23 HKT
發佈時間：15:03 2026-03-23 HKT

中國宏橋（1378）企業金融主管王雨婷表示，看好電解鋁行業前景，亦對鋁價走勢保持看好，稱中國電解鋁的產能上限目前基本已經滿產，加上因中東地區局勢，當地多數鋁企已經停產，因復產或需時，預期將會對鋁價形成較強支撐，料今年鋁價大概能維持在每噸2.3萬元左右（人民幣，下同），並預期在這個價格水平下，對集團未來增長和業績會持續向好。

中國氧化鋁已達「產能天花板」

她指出，集團一直保持約7至8個月的氧化鋁庫存，再加上海上運輸途中的貨物及港口庫存等，集團最高能擁有接近一年的庫存。她又指，目前中國氧化鋁行業基本已達到「產能天花板」，氧化鋁價格在持續下降，但最近有消息指，幾內亞或會出台一項關於鋁土礦出口的政策，料對氧化鋁市場有利。

期內，集團純利226.36億元，按年增長1.18%，每股盈利按年增1%至2.3842元；派息165港仙，按年增2.4%。

集團公布，收入1,623.54億元，按年增長3.96%；產品的整體毛利率25.6%，下降1.4個百分點，主要由於集團氧化鋁產品毛利率有所下降；鋁合金產品毛利率28.5%，上升3.9個分點，主要受惠產品銷售價格上升；氧化鋁產品毛利率22.2%，下降13.2個百分點，因產品銷售價格下降。

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