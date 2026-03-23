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平安海外或縮減美國資產 籲投資者認真考慮投資中國

商業創科
更新時間：14:13 2026-03-23 HKT
發佈時間：14:13 2026-03-23 HKT

據外媒報道，中國平安保險海外（控股）董事長兼CEO童愷在一個活動上表示，公司正在建立一個規模約600億美元的海外投資組合，其中一部份將投資於美國資產，但現在正考慮是否應該略微縮減一些。

美國正變得越來越不可靠

他提到，需要考慮的關鍵問題在於是否、以及多大程度上繼續向美國投資，因為美國正變得越來越不可靠，不再真正以規則為基礎。

他續指，有意將資金從美國轉移出去的投資者，必須考慮何處部署這些資金，而中國很可能成為受益者。他表示，中國市場的穩定性及經濟有觸底反彈跡象，可能為投資者提供良好的投資機會，認為「現在可能是投資者認真考慮投資中國的好時機」。
 

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