支付平台Adyen與國泰擴展長期合作夥伴關係

支付平台Adyen今日（23日）宣布，與國泰航空（293）擴展長期合作夥伴關係，現將於包括香港、澳洲、新西蘭、美國、日本，以及最新落實合作的印度等市場，為國泰航空提供直接收單（direct acquiring）服務。

印度交易授權成功率提升10%

隨着直接收單方案在國泰多個核心市場落實，是次擴展進一步突顯Adyen作為策略商業增長夥伴的角色，透過其直接收單能力提升交易授權成功率、降低支付手續費，並開拓收入來源。Adyen表示，在印度市場的最新部署中，其收單方案確保支付表現穩定；自方案推出以來，國泰在當地市場的交易授權成功率提升10%。

國泰航空環球營業及分銷總經理陳健濤表示，透過Adyen的單一整合方案及其廣闊而可靠的全球收單網絡，公司既能確保顧客安全交易，亦讓公司更便捷地拓展至目標市場。Adyen亞太區總裁Warren Hayashi則指，公司與國泰的合作，重點在於把全球支付的複雜性轉化為競爭優勢，透過優化不同地域的授權成功率，讓更多訂單順利完成，協助國泰在全球舞台推動商業增長。

