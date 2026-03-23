黃金的貨幣屬性在回歸嗎？｜陳寧迪

國際貨幣基金組織（IMF）2025年第三季度數據顯示，美元在全球外匯儲備中的佔比為56.92%；而在國際支付領域，SWIFT最新數據顯示，2026年1月美元占全球支付份額約49.7%。盡管美元仍在全球貨幣體系中佔據主導地位，但相比十年前，其信譽持續下滑已是市場公認的事實，全球貨幣秩序正在轉折。

全球陷入 「被動依賴」 美元的困局

穆迪在2025年5月把美國主權評級下調至Aa1，理由是美國財政實力出現了持續惡化。美元正在失去全球信任，新興國家央行大量購金正是美元信心衰退的信號。

截至2026年3月，美國國債規模38.86萬億美元。2026年2月的非農就業新增意外減少9.2萬人，自2020年以來，美國CPI累計上漲了26.7%。債務高企、就業疲軟、通脹壓力，每一組數字都清晰指向美元價值穩定性的不斷削弱。

為什麽全球貿易和儲備仍以美元為主？答案其實是無奈的選擇——其他主要貨幣各有致命缺陷，短期內無法找到更好的替代品。歐元深陷地緣政治戰爭風險，俄烏沖突、歐洲能源危機等因素導致其穩定性嚴重受損；日圓和英鎊等貨幣經濟規模遠難以承擔國際貨幣的重任；人民幣雖崛起迅速，但尚未實現完全自由兌換，任重道遠。

所以從現實情況來看，就算美元信譽在下滑，世界仍不得不繼續使用美元，因為別無他選。有問題就會有解決方案，我認為一個全新的貨幣體系正在悄然醞釀，大家不約而同的選擇了黃金。

黃金成為事實上的最大公約數

黃金是貨幣的天然載體，其穩定性極強（不氧化、不腐蝕、不生銹），且密度高、產量低、價值大，容易分割、便於攜帶、鑒別容易，這些都是成為貨幣的必要條件，黃金天然滿足這些要求，完美符合人類對貨幣的最終訴求。歷史上銀、銅、甚至鐵都曾做過貨幣，但人類最終選擇了黃金。

金、銀、銅目前的全球年產量分別為0.35萬噸、2.6萬噸和2400萬噸。理論上白銀也能作為合格的貨幣，歷史上也確實如此。只是具體到今天，白銀的作用已經發生了巨大變化。白銀的工業屬性已經遠超其貨幣屬性，每年2.6萬噸產出，僅工業需求就達到2.2萬噸，比如光伏產業每年至少要用六七千噸，汽車行業要用兩千多噸，其他像電網、變壓器、電子焊接等也需求量巨大。工業白銀需求最近5年每年增長6%，而白銀的產出增速只有2%，所以未來白銀是一個好的長期投資品，但是其貨幣屬性相對黃金已經大幅削弱。

目前全球黃金市值33.7萬億美元，白銀只有4.3萬億美元，且基本上各國央行都有黃金儲備，白銀則沒有。因此如果只能選一種物品當做貨幣的備選項，黃金仍然是最大公約數。

有人可能說數字貨幣（比特幣）也有稀缺性，而且比黃金更稀缺，可以人為設置上限。但是，其接受度和黃金比仍然有很大差異，比特幣的市值今天（2026年3月19日）只有1.4萬億美元，而且有很多國家不承認其價值。所以，如果只能選一種物品作為貨幣的備選項，黃金仍是最大公約數。

在全球主動或被動的去美元化實踐中，大家自然的選擇了黃金。金磚十國於2025年10月推出名為「Unit」的以黃金為支撐的數字貨幣，1枚「Unit」對應1克黃金。由 40% 實物黃金 + 60% 金磚國家貨幣共同儲備背書，其中巴西雷亞爾、人民幣、印度盧比、俄羅斯盧布和南非蘭特權重相等。成員國貿易算出凈差額後，直接用「Unit」完成結算。盡管該舉措尚未成為官方政策，但其存在是擁抱黃金、邁向去美元化的直接一步，與此同時這些國家也都在增持黃金儲備。

香港政府宣布，將在未來三年內把黃金存儲容量擴充至超過2000噸，並於2026年內試行黃金中央結算系統。這不僅將香港打造成亞洲黃金儲備與交易樞紐，更讓香港在國際金融新秩序中搶占先機。這些信號都在說明：黃金成為新貨幣錨，已經不只是理論討論，而是在逐漸變成現實選擇。

RWA 為黃金插上「翅膀」

黃金要真正承擔更強的貨幣錨功能也面臨一個很現實的問題：傳統實物黃金在大規模跨境結算和高頻交易中交割不便、成本較高，這限製了黃金的進一步使用。

黃金RWA的出現將改變這一局面，它為傳統黃金插上「數字翅膀」，使黃金從笨重的儲備變為鏈上數字資產，實現24小時交易，有望大幅提升黃金的流動性。其中最具代表性的產品便是Tether發行的Tether Gold（XAUT），1枚XAUT對應1盎司瑞士金庫的黃金。無論是傳統金融機構還是普通投資者，都能更加便捷地持有和交易黃金。

德林在2025年4月逐步加倉黃金，10月發布公告「對Tether Gold（XAUT）進行了500萬美元初始投資，並計劃在未來12個月內進一步購入和分銷價值高達1億美元的XAUT」。目前德林持有的XAUT賬面收益非常可觀。

今天的黃金現貨價4854美元，處於階段性低點，我們認為當下正是戰略布局黃金的窗口期。黃金正在成為新貨幣錨的最大公約數，這已經不再只是一個推測，而是一個日漸清晰的事實。

陳寧迪

德林控股集團董事局主席

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