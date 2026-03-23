Meta朱克伯格打造「CEO AI代理」料加快精簡層級及重塑員工職責

據《華爾街日報》引述消息報道，Meta行政總裁朱克伯格正為自己開發一款「CEO級AI代理」（CEO Agent），協助處理日常工作。報道指，朱克伯格希望公司內外的每一個人，最終都能擁有一個專屬的AI助手。據悉，這個專屬朱克伯格的AI代理目前仍處於開發階段，其主要功能是協助他以更快的速度獲取資訊，例如直接檢索以往需要透過層層下屬詢問的答案。

報道指，朱克伯格的AI助手專案反映出Meta正加快工作節奏、精簡組織層級，以及重塑員工日常職責，從而抗衡規模較小、但擁抱AI的初創公司。朱克伯格在今年1月的業績電話會議上亦曾預告，Meta正在投資打造AI原生工具，以讓每個人能完成更多工作，並讓團隊扁平化。

AI應用在公司內部迅速蔓延

在Meta內部，AI工具應用正迅速蔓延，部分原因源於AI使用情況已成為員工績效評估的指標之一。報道指，Meta的內部論壇上充滿員工分享的各種AI新應用案例，以及利用AI開發的新工具。內部員工更稱，目前的氛圍讓人聯想到公司早年「快速行動、打破常規」（Move fast and break things）的座右銘。

員工開始使用個人代理工具

據悉，員工已開始使用名為「My Claw」的個人代理工具，該工具能存取員工的聊天紀錄及工作檔案，甚至能代為與同事或同事的個人代理進行溝通。另一款基於Claude構建、名為「Second Brain」（第二大腦）的內部工具亦逐漸獲得採用，該工具可為專案建立文件索引並支援查詢等功能。開發該工具的員工更直言其作用猶如「AI幕僚長」（AI chief of staff）。

Meta早前收購AI代理社交平台Moltbook及新加坡初創Manus，並成立了全新的「應用AI工程組織」，以運用AI技術加速公司大型語言模型（LLM）開發。該團隊採用極度扁平化的架構運作，即多達50名個人貢獻者直接向一名經理匯報。