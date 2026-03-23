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阿里旗下達摩院明日或推重要晶片 千問今上線AI打車 「一句話完成個性化需求」 

商業創科
更新時間：11:46 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:46 2026-03-23 HKT

據內媒報道，阿里巴巴（9988）旗下達摩院明日（24日）或將發布重要晶片產品，可能直指今年爆發的AI Agent算力需求。此外，阿里旗下千問今日（23日）亦上線AI打車，用戶通過語音指令即能完成選車型、添加途經點及預約時間等操作，還可支持「要空氣清新的車，價格不超過30元」、「駕駛平穩」、「服務態度好」等個性化需求。

根據公開資料顯示，達摩院明天將在上海舉行一年一度的2026玄鐵RISC-V生態大會，去年曾發表業界首款伺服器級RISC-V CPU。

「打車」具備記憶與預約能力

另一方面，隨着谷歌、OpenAI等國際巨頭相繼重點投入AI辦事功能，中國企業亦率先邁入實戰。據報千問令「打車」具備了記憶與預約能力，用戶只需告訴千問家庭和公司地址，即可直接讓千問「幫我打車回家」或「打車去公司」，以及系統可自動理解時間並完成打車預約。

事實上，在阿里生態能力支持下，千問已能為用戶提供訂機票、酒店、打車等多場景串聯服務。

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