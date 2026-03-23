日圓受壓低見「4.9算」 日本官員警告採一切可能措施應對波動

據彭博報道，中東局勢緊張令日圓持續承壓之際，日本主管國際事務的副財務大臣三村淳周一（23日）表示，鑒於匯率波動對經濟以及國民生活的影響，政府將視需要採取一切可能措施應對外匯市場波動，而這番表態被視為再次向投機者發出警告。

三村淳發表講話之際，中東衝突和油價上漲的擔憂推高了美國長期國債收益率，並支撐美元走強。在三村淳講話後，日圓匯價一度向上，兌美元高見159.02，但隨後回落，最新美元兌日圓報159.56；每百日圓兌港元則跌至「4.9算」。

受原油期貨波動影響

三村淳指出，原油期貨的投機活動是近期匯率波動背後的因素之一，日本約90%的石油進口依賴中東，中東長期衝突或加劇國內通脹。

事實上，自3月6日以來，美國基準WTI原油價格大多在每桶90美元或以上波動。據日本經濟產業省的數據，截至上周，汽油價格已飆升至每升190.8日圓的歷史新高。日本政府決定，自上周起向煉油企業提供補貼，以將汽油價格維持在每升170日圓左右。