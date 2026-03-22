馬斯克宣佈「TeraFab」項目 SpaceX及Tesla營運 目標年產1太瓦算力

全球首富馬斯克（Elon Musk）在社交平台上公布，由SpaceX及Tesla共同營運的「TeraFab」項目，目標是每年達到1太瓦（萬億瓦，trillion watts）的算力，涵蓋邏輯、內存和封裝領域，當中80%用於太空，剩下20%則用於地面。他又提到，大多數人最終都必須去太空發展，因為美國電力供應僅有0.5太瓦。

預計生產兩大類晶片

綜合媒體報道，馬斯克在Terafab發佈會上表示，項目將落戶美國德克薩斯州奧斯汀，由SpaceX和Tesla共同營運，並生產高規格的2納米晶片。他強調，項目預計將生產兩大類晶片，其中一類將針對邊緣計算和推理進行優化，主要用於Tesla電動車、無人出租車和擎天柱人形機器人；另一類是高性能晶片，專為太空應用而設計，可供SpaceX和xAI使用。

馬斯克還在發佈會上展示了未來迷你人工智能數據中心衛星的設計圖，為SpaceX大型衛星系統的一部分，以進行複雜的太空計算。不過，馬斯克未有給出Terafab項目建設或量產的具體時間表。

行業發展速度無法滿足需求

對於推動Terafab項目的原因之一，馬斯克曾表示，儘管半導體行業正在增加產量，但其發展速度仍無法滿足其預期的晶片需求，並指「要麼我們建造太瓦級工廠，要麼我們就沒有晶片可用，而我們需要這些晶片，所以我們要建造太瓦級工廠」。