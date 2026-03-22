滙豐艾橋智指內企「出海」步伐加速 鄭志雯支持消費高質量發展｜中國發展論壇

國務院發展中心主辦的2026年度中國發展論壇於今明兩天（22日至23日在北京舉行，以「『十五五』的中國：高質量發展與共創新機遇」為主題，獲逾百家中外企業高層參與。滙豐集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在會議期間表示，中國企業「出海」步伐不斷加速，對外直接投資（ODI）增長勢頭強勁，凸顯了中國作為全球投資大國日益增強的影響力。此外，瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，支持國家重點發展方向，將會積極推動中國消費邁向更高質量發展。

艾橋智：貿易格局變化帶來新機遇

艾橋智指出，貿易格局的結構性變化帶來新機遇，催生了以中國——東南亞、中國——中東等新興經貿走廊；同時，關稅壁壘、地緣政治及軍事衝突帶來不確定性不斷加劇，中國企業在「走出去」的過程中亦面臨新挑戰和需求。



他認為，金融機構需要緊貼中資企業「出海」步伐，加快構建全球聯動網絡，並針對企業在國際化過程中不同發展階段的需求，為其定制「一體化」的創新金融解決方案。但他強調，金融機構服務企業出海時，應將出海企業視為整體聯動的跨國集團，而非各地獨立營運的分散個體。



艾橋智還指出，加快提升香港國際金融中心地位和離岸人民幣樞紐功能，將發揮重要作用，進一步暢通內地與香港金融市場各類聯通機制間的銜接，為國際投資者提供更便捷高效的風險管理工具和產品。至於滙豐作為在華投資最多的國際金融機構之一，將繼續投入中國市場，協助海外客戶捕捉中國機遇，助力中國企業拓展全球市場。



事實上，滙豐近年對內地新增投入達數十億人民幣，近期推出了外資銀行中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，位於廣州南沙的「滙豐全球培訓中心」亦已正式啟用，總投資額超過1.5億美元，是該行全球最大、也是外資銀行中率先在內地設立面向全球的培訓中心。

鄭志雯：文化及旅遊等是重要環節

另一方面，連續第二年獲邀出席論壇的瑰麗酒店集團首席行政總裁及周大福珠寶集團副主席兼執行董事鄭志雯表示，文化、旅遊及以體驗為核心的消費模式，是推動優質經濟增長的重要環節。

她稱，將致力推動旗下業務配合國家政策發展，其中瑰麗酒店集團將繼續透過富有文化底蘊的住宿體驗，向本地及海外旅客展現中國豐富多元的文化傳承；而周大福珠寶集團則融會精湛匠心工藝與當代設計，締造蘊含中華文化底蘊與共鳴的作品，喚起大眾對中華文化的認同與自豪，推動消費邁向更高質量、更深層次的發展。