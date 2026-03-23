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K11 MUSEA逾30%鋪面換租 更聚焦頂級奢品及高端生活 新品牌料雙位數租金增長

商業創科
更新時間：06:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-23 HKT

新世界發展（017）旗下國際文化零售地標K11 MUSEA正進行全面品牌升級，首階段更新逾30%鋪面面積，引進逾60個新品牌，當中包括多個國際一線奢侈品牌。K11香港首席執行官林灝哲表示，適逢部分租約期滿，是次升級標誌商場更聚焦高端奢侈品市場，第一階段升級計劃將於今年內完成，預期相關鋪位租金錄得雙位數升幅。

零售前景審慎樂觀 東南亞及中東旅客比例升

林灝哲對今年零售市道審慎樂觀，指啟德體育園盛事帶動周邊消費，K11 MUSEA約一半客流為訪港旅客，一半為本地顧客，遊客當中內地旅客比例約九成，但東南亞及中東客戶佔比正不斷增長。

五一黃金周酒店預訂正面

對於今年「五一黃金周」的表現時他透露，周邊酒店預訂數據正面，暫未見中東局勢影響訪港旅客。他指出，商場將於3月至5月舉辦音樂節等活動，並計劃今年暑假再度舉辦維港音樂節，邀請多位國際知名DJ首度來港演出，進一步帶動人流及銷售。

談及本地消費趨勢，林灝哲指自通關後數年，「唔想消費」的情況已趨穩定，未見急劇增加，並稱雖然網購冒起，但集中於民生用品，對定位較高檔的奢侈品市場影響不大。

奢侈品牌創新高 擴充增設VIP空間

林灝哲表示，K11 MUSEA藉是次升級，將其定位由「綜合文化零售地標」轉型為「頂級奢品、尊尚生活時尚品牌的消費目的地」，奢侈品牌數量創新高。他表示，多個品牌藉升級計劃擴充鋪面，並增設專屬VIP服務空間，例如愛彼AP HOUSE於五樓擴充近一倍面積，設有全維港景觀陽台供招待貴賓客戶。他續指，品牌選擇進駐或擴充，主要看中K11 MUSEA與啟德體育園處於接近的交通網絡，擁有優越地理位置及高端配套。

5年升級計劃 首階段一線奢侈品牌擴充

K11 MUSEA的升級工作為期五年，第一階段升級聚焦國際一線奢侈品牌擴充，包括愛彼（Audemars Piguet）AP HOUSE擴充開業、Balenciaga及Brunello Cucinelli升級至複式店面、Delvaux開設香港旗艦店，以及Van Cleef & Arpels擴充至複式店面等。此外，Dior Beauty、Loewe、Miu Miu、Prada、Rolex、Saint Laurent旗艦店等亦相繼進駐或升級。新世界去年底止中期業績顯示，K11 MUSEA出租率維持在98%的高水平。

第二階段升級預計於2027至2028年展開，將聚焦其他高端生活和潮流品牌，第三階段則預計2030年完成，具體品牌類別將視屆時市場趨勢及消費者喜好而定。

會員消費力強勁 有豪客全年花逾2000萬

該地標品牌升級已見成效，新世界表示，K11 MUSEA商場人流自去年下半年起屢創新高，8月暑假及國慶黃金周均錄得開業以來單月人流新高；而今年新春黃金周旅客消費按年增約60%，推動整個2月成為兩年多來旅客消費最高的月份，按年增加80%。

會員計劃將升級

會員消費力同樣強勁，新世界指，2025年下半年最高級別的黑卡會員消費額按年上升近10%，最高消費會員全年消費超過2000萬元。黑卡會員門檻為一年內消費滿40萬元。林灝哲指出，會員以35至40歲年齡層佔比最大，團隊正圍繞這批消費群的喜好引進品牌，又預告會員計劃將於今年全面升級，為合資格顧客提供更度身訂造的專屬禮遇。

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