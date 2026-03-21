人工6位數經理被裁 年屆六旬憂無錢退休「甚麼工作都願做」 四分一美國人減薪轉工

美國就業市場持續降溫，美國打工仔正面臨殘酷的職場現實。現年64歲的Ann Schliemann去年12月不幸被裁後，被迫由從六位數年薪降至約8萬美元，坦言「有什麼工作就接什麼工作」。事實上，這不僅是臨近退休人士的困境，當AI成為美國企業裁員新藉口，有就業顧問坦言，美國打工仔「凍薪」已成為歷史，數據顯示約四分之一求職者已接受減薪轉工。

據《華爾街日報》報道，64歲的Ann Schliemann是這波職場寒冬的縮影，幾年前，她擔任項目經理時仍享有六位數（美元，下同）的高薪。然而，隨着市況逆轉，她的下一份工作年薪已降至9萬元；去年12月不幸被裁後，目前她面試的崗位起薪更進一步縮水至8萬元（折合約62.7萬港元），即月薪約6666美元（折合約5.2萬港元）。

在求職四個月後，Schliemann已坦然接受可能薪金大縮水的現實。儘管Schliemann在佛羅里達州擁有全款付清的物業，但積蓄仍不足以支撐退休生活，已放下尊嚴：「我已經到了有甚麼工作就接甚麼工作的地步。」

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在職者每年加薪成歷史

事實上，新工作要接受大幅減薪的情況不止臨近退休的人士。據ZipRecruiter數據顯示，近期跳槽的人士中，有超過25%接受降薪，另有16.3%的人接受平級調動（即薪酬不變）。聯邦數據亦顯示，自2022年下半年起，美國整體薪金增速已持續放緩。在剛過去的2月份，美國經濟更意外減少了9.2萬個工作崗位，令求職競爭更趨激烈。

感受到薪金下行壓力的不只有求職者，在職人士亦不能指望今年會有慣例加薪。諮詢公司Korn Ferry高級客戶合夥人Ron Seifert直言，不存在自動加薪。他補充說，這改變公司以往「撒胡椒麵式」的做法，即或多或少給整個團隊上調薪金。

他指出，今年的平均加薪幅度預計介乎3.2%至3.6%，但資源將高度集中。「現在的重點是，把加薪機會給那些在業績、潛力或技能方面表現突出的人。」這意味高價值員工可能獲得平均水平1.5至2倍的加幅，而其他人可能僅獲微調，甚至「凍薪」。同時，根據薪酬軟件提供商ADP數據顯示，企業派發的獎金正在縮水，能拿到獎金的員工亦在下降。

自2022年下半年起，美國整體薪金增速已持續放緩。

AI成裁員及減薪藉口

隨着AI熱潮席捲全球，不少高層將裁員及薪酬縮水歸因於AI效率提升。然而，有分析認為，這或許只是企業為了扭轉疫情期間過度招聘而找的藉口，順道向外界展示公司走在科技前沿的形象。

美世諮詢（Mercer）合夥人Tauseef Rahman提醒，企業領導者着眼的是「一個組織認為未來的最大價值將在哪裡創造，在一個日漸式微的部門裏當明星，是得不償失的。」他表示，明智的做法是，人們應該誠實評估自己是否符合公司的願景。

以往人們跳槽往往為了追求大幅加薪，但據ADP數據，今年年初該溢價已收窄至1.9個百分點，創2020年以來新低。職業教練、Ageless Careers創辦人Colleen Paulson表示，她已不再向客戶承諾薪酬升幅，亦停止預估求職所需時間。「我對此非常坦誠，我覺得這會讓人們好受些，讓他們知道自己不是唯一可能要接受降薪的人。」

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