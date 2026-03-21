貨運燃油附加費加幅最高3倍 業界不滿「加快減慢」 批成本全數轉嫁物流業累民生

中東局勢引發油價飛升，本港航空界除了旅客機票價格上漲外，貨運物流界亦受燃油附加費急升困擾。有航空公司一個月內兩度上調費用，加幅最高達3倍，貨運業界不滿航企將額外燃油成本全數轉嫁出去，甚至質疑航企從中謀利，主因去年燃油附加費自由化後，釐定費用的機制變得不透明，促請政府介入。有學者指出，運輸成本上升已開始在物價上反映出來，當中食品類價格更首當其衝，加速通脹。

國泰貨運數據顯示，其離港貨運燃油附加費在3月初一度下調，但有別於過去每個月調整一次，提前於下半月重新上調附加費，長程航班每公斤12.9元，大幅增加3倍。而以百分比計算附加費的FedEx，其每周國際燃油附加費已較一個月前大增1.2倍；DHL最新收費水平亦在同期增加約80%。

加幅以倍計 業界叫苦

有關收費水平，亦凸顯本港政策變動，過去貨運燃油附加費由民航處制訂，計算公式與油價走勢掛鈎，直至2025年開始，當局為跟國際做法接軌，正式撤銷對燃油附加費的規管，以鼓勵競爭，航空公司可自行釐訂費用。

中東局勢引發油價飛升，貨運物流界受燃油附加費急升困擾。

翻查資料，國際航空運輸協會監察數據顯示，2022年航空燃油一度升至每桶約180美元水平，當時在民航處規管下，國泰貨運燃油附加費最高徵收每公斤6.5元；而目前中東局勢再度引致航空燃油升至約每桶175美元，但國泰貨運燃油附加費已最高加至12.9元，較受規管前高出一倍。

直接跟航空油價收費

有業內人士解釋，規管前後兩者參考的價格標準不一，以往政府採用的公式是參照布蘭特原油價格，一般較航油價格低，抑制附加費水平，而現時航空公司是直接根據航空燃油價格收費。

香港貨運物流業協會早前發聲明，強烈不滿燃油附加費的加幅遠超合理水平。協會主席劉浩然受訪表示，國泰宣布新附加費後不久，香港航空亦有相近加幅，反映業內的仿效作用，明顯無法達到自由市場競爭效果。他不滿航企將額外成本百分百轉嫁出去，要物流業界承擔，並說：「唔係唔加得，但係一下子幾何級數上，貨運代理好難向客戶收返，自然要食中間損失，食得幾多個月？」他指出，政府一向跟業界保持溝通，期望就此事件斡旋，盡快達致妥善方案。

對於物流運作影響，劉浩然表示，不少空運路線通常經中東作中轉站，現時當地航班減少，正逐步削弱整體貨運運力，當中較受影響為電商物流，不少貨品正面對積壓問題。他續指，由於難以判斷戰事變化，現時不少同業仍在觀望，傾向保守經營，未敢大規模改變運作模式。

憂附加費「加快減慢」

香港付貨人委員會執行總幹事何立基指出，以香港至歐洲的路線為例，目前燃油附加費變相令整體運費增加40%，質疑航空公司在不透明機制下，藉機從中謀利，他說：「航空公司幾錢買油係商業秘密，不過今次加幅咁大，好大機會自己發財」，並憂慮即使油價回落，燃油附加費也會「加快減慢」。

國泰回應指，國泰貨運根據沿用既定的燃油附加費收費表，調整燃油附加費。

學者：政府有必要介入

資深經濟學者李兆波指出，今輪燃油附加費加幅超出預期，將波及民生，政府有必要介入。他又指出，隨着運費提升，內地供港的蔬菜、豬肉，以及日本及東南亞進口貨品已見加價跡象，估計油價因素，令本港通脹由最新的1.1%推升至2%水平。

行政長官李家超日前指出，運輸及物流局已經接觸本地航空公司，強調任何在收費調整的過程，一定要合理且透明。

國泰航空（293）回應稱，航空燃油價格自3月以來已大幅上漲，國泰貨運根據沿用既定的燃油附加費收費表，調整燃油附加費。

國泰又表示，會密切留意航空燃油價格走勢，按機制定期檢視燃油附加費水平，並繼續與業界持份者保持溝通。

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