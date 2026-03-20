Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港去年第4季信用卡交易總額3116億元 按年升14.8%

商業創科
更新時間：21:45 2026-03-20 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-20 HKT

金管局公布，於2025年第4季末，在市面流通的信用卡總數為2,899萬張，按季上升15.6%，按年上升38.4%。第4季的信用卡總交易量為39,396萬宗，按季增3%，按年增16.1%，涉及交易總額3,116億元，按季增9.1%，按年增14.8%。

在該季的信用卡交易總額當中，2,016億元 （64.7%）為香港消費，1,003億元 （32.2%）為海外消費，96億元 （3.1%）為現金貸款。

零售銷售扣帳卡總交易量按季增加2.7%

扣帳卡方面，第4季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加2.7%至5,370萬宗，總額則按季增11%至696億元。按年比較，該季的扣帳卡總交易量減少3.2%，總額減少4.6%。

儲值支付工具帳戶總數上升3.6%

另外，金管局公布，於去年第4季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為8,640萬個，按季上升3.6%。第4季的儲值支付工具總交易量約為23億宗，按季升6.6%；總交易金額為2,724億元，升1.3%。在總交易金額當中，475億元為銷售點消費支付，343億元為網上消費支付，165億元為個人對個人轉帳，606億元為提款，1,135億元為增值。

按年比較，第4季末使用中的儲值支付工具帳戶總數上升8.3%。季內，儲值支付工具總交易量微升0.7%，總交易金額跌4.6%。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
2026-03-19 22:19 HKT
「星鑽服務大獎2025」頒獎禮圓滿結束 表揚業界翹楚 邁向服務新世代
活動資訊
4小時前
TVB「離巢視后」驚爆有長期病患  厚重包紮觸目驚心已多次治療  事業陷僵局情路坎坷
TVB「離巢視后」驚爆有長期病患  厚重包紮觸目驚心已多次治療  事業陷僵局情路坎坷
影視圈
5小時前
稻香旗下連鎖酒樓點心再破底價！$7起歎馬拉糕/流沙包/榴槤糯米糍 全新15款任揀
稻香旗下連鎖酒樓點心再破底價！$7起歎馬拉糕/流沙包/榴槤糯米糍 全新15款任揀
飲食
9小時前
星島申訴王｜業主一句收舖 旺角53年麻雀店結業 老闆不捨：全港手工麻雀店又少一間
申訴熱話
6小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
9小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
2026-03-19 16:49 HKT
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精｜Juicy叮
時事熱話
8小時前