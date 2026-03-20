本港去年第4季信用卡交易總額3116億元 按年升14.8%

金管局公布，於2025年第4季末，在市面流通的信用卡總數為2,899萬張，按季上升15.6%，按年上升38.4%。第4季的信用卡總交易量為39,396萬宗，按季增3%，按年增16.1%，涉及交易總額3,116億元，按季增9.1%，按年增14.8%。

在該季的信用卡交易總額當中，2,016億元 （64.7%）為香港消費，1,003億元 （32.2%）為海外消費，96億元 （3.1%）為現金貸款。

零售銷售扣帳卡總交易量按季增加2.7%

扣帳卡方面，第4季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加2.7%至5,370萬宗，總額則按季增11%至696億元。按年比較，該季的扣帳卡總交易量減少3.2%，總額減少4.6%。

儲值支付工具帳戶總數上升3.6%

另外，金管局公布，於去年第4季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為8,640萬個，按季上升3.6%。第4季的儲值支付工具總交易量約為23億宗，按季升6.6%；總交易金額為2,724億元，升1.3%。在總交易金額當中，475億元為銷售點消費支付，343億元為網上消費支付，165億元為個人對個人轉帳，606億元為提款，1,135億元為增值。

按年比較，第4季末使用中的儲值支付工具帳戶總數上升8.3%。季內，儲值支付工具總交易量微升0.7%，總交易金額跌4.6%。