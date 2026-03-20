中信銀行去年多賺3% 增派末期息12%
更新時間：21:46 2026-03-20 HKT
發佈時間：21:46 2026-03-20 HKT
發佈時間：21:46 2026-03-20 HKT
中信銀行(998)公布，去年度股東應佔淨利潤706.18億元(人民幣，下同)，按年增長2.98%，每股盈利1.2元，增派末期息12.1%至每股0.193元，全年派息則增7.4%至每股0.381元。
不良貸款率1.15% 下降0.01個百分點
去年該行錄得經營收入2126.36億元，按年下跌0.3%。其中利息淨收入下跌1.5%至1444.69億元，淨息差收窄14個基點至1.63%；非利息淨收入增長2.4%至681.67億元。
截至去年底，不良貸款餘額672.16億元，比上年末增加1.1%；不良貸款率1.15%，進一步下降0.01個百分點；貸款撥備率2.33%，下降0.1個百分點；核心一級資本充足率9.48%，下降0.24個百分點。
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