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OpenAI據報整合ChatGPT推桌面版「超級App」搶奪Anthropic企業客戶

商業創科
更新時間：10:27 2026-03-20 HKT
發佈時間：10:27 2026-03-20 HKT

據《華爾街日報》報道，OpenAI正計劃將旗下產品ChatGPT、程式開發平台Codex及瀏覽器Atlas，整合為一款桌面版的「超級應用程式」（Superapp）。OpenAI 表示，公司致力在這款新超級應用中打造所謂的「代理型」AI 功能，讓AI系統能夠在使用者的電腦上自主執行多種任務，包括撰寫軟體與分析資料。OpenAI高層希望，將旗下產品整合至單一應用程式，有助於精簡資源配置，以應對競爭對手Anthropic的強勢崛起。

產品未引起共鳴 公司內部失焦點

報道指，此次變革將由OpenAI應用程式主管Fidji Simo主導，並致力於協助公司的銷售團隊推廣這款新產品。而目前負責運算事務的總裁Greg Brockman則將協助產品重組及相關架構調整。此舉標誌着OpenAI戰略的重大轉變。去年，OpenAI推出一系列獨立產品，但這些產品未能引起用戶共鳴，有時甚至導致公司內部缺乏焦點。

Fidji Simo發給員工的內部信中直言，「我們意識到過去將精力分散在太多應用程式和技術堆疊上，我們需要精簡。這種碎片化一直拖慢我們的步伐，令我們難以達到預期的品質標準。」

OpenAI已進入「紅色警戒」狀態

據悉，OpenAI高層近期一直審視產品組合，並評估哪些項目應降低優先級。Simo在上周的全員大會上更指出，鑑於Anthropic在企業及程式開發客戶市場取得快速成功，公司絕不能被「支線任務」分散注意力。他表示，公司已進入「紅色警戒」（Code red）狀態。

雖然拓展企業銷售起初並非OpenAI的核心，但在見證Anthropic旗下Claude Code及Cowork產品的突破性成功後，OpenAI重新加強這方面的投入。由於兩間初創公司均考慮最快於今年底申請公開上市，雙方目前正互相競爭，以達到向投資者承諾的進取收入成長目標。

OpenAI發言人表示，預計未來幾個月內將率先為Codex應用程式加入新的「代理」功能，協助處理程式開發以外的生產力任務，隨後再將ChatGPT及Atlas瀏覽器整合至該超級App中；至於手機版ChatGPT則維持不變。Simo在內部信中強調，這是一個將最強大的AI消費者應用與最強大的代理應用結合的機會，並真正利用OpenAI的消費者規模，為所有人提供代理能力。

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