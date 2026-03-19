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李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen

商業創科
更新時間：22:19 2026-03-19 HKT
發佈時間：20:11 2026-03-19 HKT

長江集團近日發放主席李澤鉅一張近照，見他配戴的名錶與以往不同，一問之下，發現原來是爸爸李嘉誠的一份傳承禮物。

當年接棒董事總經理禮物

李澤鉅過去拍攝的硬照，一向配戴圓形鋼帶錶，但近日長江集團的近照見到他戴上長方形、鱷魚皮帶名錶。在業績會上，被問及名錶是否限量版，他則稱不知道，但娓娓道來背後一段故事：「隻錶係我爸爸（李嘉誠）送畀我，都幾有意義，嗰時佢將董事總經理職位交畀我時嘅禮物，唔覺唔覺都戴咗廿幾年，董事總經理都負責咗廿幾年。」

李澤鉅硬照對比，左圖為歷年年報圖片，右圖為2026年近照。
李澤鉅硬照對比，左圖為歷年年報圖片，右圖為2026年近照。

愛彼限量名錶 具收藏價值

長和系創辦人李嘉誠一向出名愛用精工錶（SEIKO），亦曾轉用Citizen錶，普遍較平價，主要看中其可以粗戴，活動時不用顧忌。而他送給兒子的這款手錶，是瑞士品牌愛彼（Audemars Piguet）的經典Regulator Museum Collection。據二手拍賣網介紹，這款錶在2000年前後製造，設計展現出Art Deco裝飾藝術風格，白金款色只有限量2000隻，具收藏價值。

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