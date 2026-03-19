李澤鉅指科技正推動商業社會顛覆性轉變 將現大量併購機會

長和系主席李澤鉅表示，科技急速發展，將為商業社會帶來顛覆性轉變，同時出現很多收購機會。他指，該集團目前財務及流動資金正處於「按計劃之中最穩健時候」，有條件應對各項挑戰，亦容易把握機會。

多元業務較易管理風險 油價升對能源業務有利

李澤鉅在業績會上表示，長江集團作為一家跨國企業，在世界各地擁有多元化業務，對環球局勢較易作出風險管理，「宏觀挑戰或者會影響部分業務，但係其他業務又會有好增長」，舉例指油價上漲有助旗下能源公司Cenovus Energy將成業務亮點。他續稱，該集團擁有多元化業務及地域分布，目前財務及流動資金正處於「按計劃之中最穩健時候」，有條件應對各項挑戰，亦容易把握機會。

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「規模、效率及科技」成企業競爭力重點

他指出，以宏觀角度向前看，規模、效率及科技，將是增強企業競爭力的重點，市場整合可能造成人力及資源重新配置，「世界日日變、政治越嚟越複雜、科技迅速發展，轉變將會係顛覆性，同時商業社會會出現好多併購機會。」

李澤鉅：有銀彈一定會做嘢

李澤鉅指出，長江集團財務非常健康，並無出售資產壓力，反而具備收購能力，舉例指他於長江基建（1038）業績報告上提及其「世界級基建資產組合蘊藏深厚價值」，包括出售英國配電商UK Power獲得近6倍投資回報，當交易完成後，「有錢喺度、有咁靚銀彈，一定會做嘢。」

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在尊重合約精神國家投資

對於收購計劃，他稱，將會繼續投資在尊重合約精神、有完善法律制度保障投資的國家，項目需提供長期穩定現金流，當項目符合較高內部回報率，必然有興趣，但重申「格言係堅守財務紀律、耐心，從來唔會有志在必得心態」。

港口交易持續商討

在港口爭議及交易方面，長和聯席董事總經理兼財務董事陸法蘭表示，長和與巴拿馬港口公司持續諮詢法律顧問，訴諸一切可行的國內及國際法律程序；至於全球其他港口交易方面，目前仍與潛在買家商討，包括去年已邀請的中資投資者，將在適時公布進展。他指出，雖說仍未出售港口資產，但其業務仍錄得非常強勁的增長。

霍爾木茲海峽封鎖影響不大

市場關注中東局勢，長和聯席董事總經理黎啟明稱，霍爾木茲海峽被封鎖的單一事件，對長和整體業務影響不大，而當航運業有長時間中斷，往往推動倉儲需求，該集團反而見到良好增長。

分拆電訊及零售業務上市未有決定

另外，對於有傳長和分拆旗下電訊及零售業務上市，陸法蘭與黎啟明均指出，目前未有任何決定，該集團持續為每一個業務定期評估提升長期價值的機會，在適當時候會交代。