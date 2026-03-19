美國今年減息預期大幅降溫 金價連跌七日至4500美元水平

美國聯儲會主席鮑威爾在議息會議的聲明中強調，能源價格上漲將推高整體通脹，並強調通脹不降將不減息，市場對於減息預期大幅降溫,息口敏感的黃金、白銀續弱，國際金價更重回4500美元水平，即今年1月中以來新低,白銀跌幅更曾超過1成。

現貨金連跌7個交易日 白銀跌幅曾超過一成

現貨黃金價格已連續7個交易日下跌，黃金和白銀價格於夜晚跌幅擴大。截止今晚9時30分，現貨金報4272美元，跌5.1%;期金報4561美元，跌6.9%，均創是今年1月9日以來低位。今日現貨金曾最低見4502美元，跌6.6%；期金最低見4505美元，跌8%。白銀現貨更跌穿70美元，報68.03美元，跌7.3%，白銀最低則曾見65.52美元，跌13.1%。

分析：黃金有機會回落至4200美元

澳大利亞ABC精煉廠機構市場全球主管Nicholas Frappell表示，美元走強以及發達市場央行普遍收緊政策的壓力，正令黃金短期前景不明朗。RJO期貨策略師Daniel Pavilonis警告，若中東戰爭擴大，黃金將與股市同步下跌，甚至可能回落至4200美元。