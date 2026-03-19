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「投資中國」在港晤五大商會 商務部副部長凌激主持 籲企業積極參與新興支柱產業發展

商業創科
更新時間：17:27 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:27 2026-03-19 HKT

商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激日前在香港主持召開「投資中國」圓桌會，本港五大商會以及逾40家香港本土企業及在港跨國公司代表均有出席。凌激在會上表示，全國「兩會」早前閉幕並正式通過「十五五」規劃，國家將以新質生產力及科技創新推動高質量發展，期望香港企業積極參與。

是次圓桌會陣容鼎盛，出席的商會包括香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港中華總商會、香港總商會及香港中華出入口商會；企業代表則包括大同機械、信佳國際、信義玻璃，以及IBM、羅氏（Roche）、博楓（Brookfield）等跨國企業。

此外，商務部外資司及台港澳司，聯同本港貿發局、商經局、引進重點企業辦公室及投資推廣署亦有派代表參會，並即場回應企業關注的問題。

擴大高水平對外開放

凌激在會上指出，「十五五」時期，國家將把擴大內需作為戰略基點，擴大高水平對外開放，為包括香港企業在內的國際投資者提供廣闊的發展空間。他強調，中國堅定維護多邊主義及自由貿易，並堅定維護全球產業鏈及供應鏈的韌性與安全，集中精力辦好自己的事，為全球經濟增長持續注入確定性與穩定性。

籲港企用好「四個中心」優勢

凌激又提到，多年來香港始終發揮連接內地與國際市場的窗口和橋樑作用，與國家發展同頻共振。他期望香港企業及在港跨國公司，能積極參與「十五五」規劃中確立的新興支柱產業和未來產業發展，並用好香港「四個中心」的優勢，實現互利共贏。

與會的商會及企業代表表示，「十五五」規劃是引領中國未來發展的宏偉藍圖，令人振奮。廣大港企和在港跨國公司將堅定在內地投資發展，在推動傳統產業轉型升級的同時，亦會積極開拓新興產業，令「投資中國」再出發。

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