金融精英棄百萬年薪 大灣區創頭髮事業 如今月入180萬 「辭職換來不用中年被裁的底氣」

隨AI浪潮席捲職場，技術迭代令不少行業的中層白領深陷被取代與裁員的恐懼之中。而早在近20年前，金融海嘯的驟然降臨，讓當時剛剛步入外資銀行的 Ariel，早早看到身邊中年同事被裁後即刻陷入「上有老、下有小」的生存危機。她在接受《星島頭條》專訪時指出，自意識到「命運掌握在別人手上」才是最大的風險後，開始萌發創業念頭。在金融業深耕十年、手握近10萬月薪之際，她毅然選擇跳出舒適圈，開啟漫漫創業轉型路，並直言不後悔，「辭職換來不用中年被裁的底氣」。

金融業中年裁員焦慮纏身

在香港，金融、法律或專業諮詢業等職場精英們往往月薪豐厚，但生活成本與社會責任也隨年齡增長而加重。若是遇到企業裁員，這群人極易跌入中年危機的困境。剛大學畢業時，Ariel進入外資銀行不久便遭遇2008年金融海嘯，剛站穩腳跟就見證無數大行高層在一夜之間失去依靠，埋下了對中年危機的擔憂。

她指出，步入中年若被裁員，因原本工資基數較高，重新就業的門檻便大幅提升。對個人而言，上有老下有小，還有供房、養車與家庭開支的壓力，這才是真正的「高危群體」。她由此意識到，若不掌握職業主動權，職場後半程極易陷入被動選擇的困局，而只有創業才能牢牢把握住人生主動權。

深受脫髮困擾 投入逾30萬元無果

不過，想創業需具備銷售能力，也得經濟穩定才可以開始，於是積攢了十年的經驗與資金後便決心跳出來，那時她的薪資已逾每月10萬元。辭職後，Ariel於2018年考入港大攻讀MBA，邊讀書邊創業，期間試水電商、教育科技等多個行業，最終找準了適合自己的賽道。

事實上，在工作6年時，她深受脫髮問題困擾，先後嘗試多種護理療程，累計投入逾30萬港元卻始終未見成效，於是2022年她遠赴美國攻讀頭皮治療師（Trichologist）牌照，起初並未奢望這能成為一門生意，純粹是想自救，後來在見證脫髮問題改善後，開始啟動這門生意，在尖沙咀開了第一間門店。

疫情逆勢開店 半年零收入苦撐

剛剛開業正值疫情最嚴重之際，美業、醫美類門店被迫頻繁停業，當時Ariel的店鋪足足六個月無法開門營業，而那時門店面積600多平方呎，月固定成本高達10萬，只能自掏腰包貼補開支。熬過去後，因市場仍屬藍海，生意迎來可觀正收入。四年間，她陸續開出三間分店，並即將落戶新界，目前三店月營收合計近180萬元。

但香港市場體量總歸有限，她早早將目光投向大灣區，並在通關後開店，恰逢港人北上熱潮。可首次進軍深圳福田，遭遇了嚴重水土不服。她起初以為香港模式可複製內地，沒想到兩地市場邏輯截然不同。深圳門店遭遇股東分歧、員工流失率高、人力管理混亂等難題，令其再次遭遇資金鏈斷掉的情況，連續半年無法收支平衡。身邊人紛紛勸她及時止損，可Ariel認為已投資200多萬，且大灣區的角色很重要，「去一個新地方，必須要吃一點苦」。她堅持靠香港店盈利「輸血」救助，並深港兩邊跑，聘請當地專業人員負責人力與運營，最終讓福田店在半年後實現盈利，穩住了大灣區布局的第一步。

兩地定位不同 從未後悔棄高薪決定

在經歷兩地文化磨合後，她領悟到不同市場的定位差異，並將香港定位為「高端試驗點」，鎖定對品質有高度要求的專業人士，但在700多萬的人群中做品牌增長較為困難；反觀內地，僅深圳就已有2000萬人口，所以品牌增長應去大灣區發展。具體而言，香港門店主打治療性脫髮護理，單次收費超2000元；內地客戶多為周末北上的休閒客流，僅把頭皮護理當作普通頭療，單次消費僅300多元。

對於放棄銀行高薪的抉擇，Ariel從未後悔，甚至在看到身邊不少朋友被裁後，稱「幸好在年輕時遇到金融海嘯」。雖然勸阻聲音不斷，但她笑稱「李嘉誠說可以聽聽」，很多人會給建議，但「沒有經歷過，我為什麼要聽你的」。放棄10萬月薪，換來的是不再擔心中年會被裁退的底氣。創業有風險，但是被裁員更危險，「你的命運被控制在別人手上」。

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