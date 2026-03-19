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Token經濟時代已降臨 華為料2030年中國AI產業規模破10萬億

商業創科
更新時間：15:21 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:21 2026-03-19 HKT

全球AI浪潮愈演愈烈，華為高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬今日（19日）表示，「Token經濟時代已經來臨」，並預計到2030年，相關產業規模將突破10萬億元人民幣。

平均每1.5天就誕生一個新模型

李鵬在華為中國合作夥伴大會2026上指出，日均Token消耗量已躍昇至180萬億個，平均每1.5天就誕生一個新模型。驅動連接與計算實現爆髮式增長，將帶來巨大髮展機遇。

早前在2026年世界移動通信大會（MWC 2026）期間，華為ICT BG CEO楊超斌談到AI行業進展。他指出，AI正加速發展，數據顯示全球日均Token 消耗量過去兩年增長近300倍，行業領域已有超3000萬個 AI 智能體投入運行。

他還曾預測，到2030年，中國市場因為 Token帶來的網絡流量的增加，將會達到每天500TB 左右，而現在全中國所有的移動網絡流量加起來每天是90TB。這意味着單就 Token 的數量就可以帶來移動網絡流量的增長。

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