Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港手工皮鞋店堅持「古方」拒機械化 內地客佔半 「1萬元鞋穿十年 其實划算」

商業創科
更新時間：06:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-27 HKT

當全球製鞋業全面擁抱自動化生產，香港手工皮鞋老店高和皮鞋卻選擇將「原始」的製作工藝發揮至極致——年產僅500雙、每雙製作周期長達數月、堅持以實體鞋楦與紙本記錄取代數碼化。高和皮鞋第三代負責人劉俊華在接受《星島頭條》專訪時直言，面對流水線生產的衝擊，店內從未改變過「老祖宗的方法」，卻意外在高端定制市場找到生存空間，內地客源更佔業務過半。

高和皮鞋第三代負責人劉俊華在接受《星島頭條》專訪時直言，面對流水線生產的衝擊，店內從未改變過「老祖宗的方法」，卻意外在高端定制市場找到生存空間，內地客源更佔業務過半。
高和皮鞋第三代負責人劉俊華在接受《星島頭條》專訪時直言，面對流水線生產的衝擊，店內從未改變過「老祖宗的方法」，卻意外在高端定制市場找到生存空間，內地客源更佔業務過半。

機械難取代手工 標準碼不適合全世界

面對大規模工業化生產的衝擊，高和皮鞋的應對策略出人意料，「我們沒有什麼改變，我爸爸那一套其實是最原始的。」劉俊華直言，現代流水線生產減低成本，將鞋子強行分類為英國碼、美國碼、歐洲碼、日本碼，「但標準碼並不是適合全世界人穿」。

劉俊華指出，機械化生產的致命傷在於無法處理人腳尺寸的獨特性，成長環境不同，腳型各異，「小時候很少走路，沒那麼粗壯；經常走遠路，那隻腳自然粗壯一點。」這種細微差異，機械化生產無法捕捉，「訂造與機械生產的成本差天共地，貴一百倍都不止，但想找真正舒服的鞋，只有訂造。」正是這種對非標準化需求的堅持，讓高和在眾多老字號倒閉的浪潮中存活下來。

內地客佔半數 從「跟風」到「精明」

高和目前的客源結構主力從外地客轉變為內地客。劉俊華透露，內地客戶佔比已達一半以上，本地客次之，外地客戶近年亦有回升跡象，「歐洲很多中小型的皮鞋廠結業，外國人買皮鞋的選擇越來越少，現在要來香港訂，因為我們訂價仍比外國便宜」。

值得注意的是，內地客戶並非單純追求名牌，而是成熟的消費者。「國內消費者是精明的，不是跟大隊。」劉俊華觀察到，內地客戶普遍抗拒膠水黏合的皮鞋，「一聽到膠水鞋他們就搖頭，一定要上線（縫線）的」。

一雙高和皮鞋訂價約一萬港元，鱷魚皮等特殊材質則五萬港元起。劉俊華強調價格「公道」，不論中外客戶均一視同仁。他指精明的消費者會計算，「一萬多元的鞋穿十年，每年僅一千多元，還可以換底，其實比買現成鞋划算。」

堅持「老派」紙本紀錄 拒絕電子化

在數碼化浪潮下，高和的營運方式非常「老派」，保留客戶鞋楦長達十年、以紙本記錄腳型尺寸、拒絕建立電子數據庫。劉俊華指出，鞋楦決定了鞋的型態，「有了這個楦，鞋的頭型、尺寸多闊、後跟多高全部都有」。他曾嘗試電子化數據庫，最終卻退回原始方法，「手機突然之間黑屏，哭都沒有用」。

他展示了一個2009年的客戶紙本記錄，「舊到都爛，但它仍然在這裡，看得很清楚。但你放在電腦裡面，可能不知道為甚麼會沒有了。」更關鍵的是技術局限，掃描腳型圖會出現偏差，「張紙明明放平的，掃描器蓋下去的時候，它會移位一點點」，唯有實體紙本「要麼找得到，要麼找不到，不會沒有的」。

年輕人回流學藝 技藝傳承非「包教曉」

高和面臨師傅老化困境，現僅剩三位老師傅，每人每月僅能完成一雙鞋，年產500雙已是極限。劉俊華坦言，老師傅不能被代替，「他們都很老，未來很麻煩，退休了請不到」。他續指，技藝傳承「沒得教」，車線鞋要求針腳貼邊精準，「知道原理不一定做到，有些一學就懂，有些真的學不懂」，與現代教育體系的「包教曉」邏輯完全不同。

然而，近年卻出現意想不到的轉機，年輕人入行意願提升，「連我的兒子都想入行。」劉俊華解釋，年輕人發現大學畢業的傳統學科如會計、文書、翻譯「看著他被AI淘汰」，反而手藝「講求手感，要判斷一隻手拉下去夠不夠力，機械暫時代替不到」，讓這門瀕危技藝看到延續的可能。

醫療跨界合作 特製鞋成新客源

2017年，皮鞋製作技藝被列入香港非物質文化遺產。但劉俊華對「非遺」標籤的商業價值保持清醒，「其實真的不用非遺了，因為現在手工鞋已經沒有了。」他認為，手工鞋的價值不在於「矜貴」，而在於「必須性」，某些特殊腳型（如扁平足、長短腳、拇外翻）或醫療需求（如足科矯形），「不是手工製作就製作不到」。

高和已與足科醫生建立合作，為矯形鞋墊定制鞋履。這種跨界不僅拓展了客源，更強化了品牌的專業定位。面對未來，劉俊華暫無擴張計劃，「我們一年只能生產500雙，除非解決到生產的問題，否則去到哪裡都沒有用」。

記者：邱思綺

相關文章：紅Van水牌店轉型再轉型 增電車巴士元素設「博物館」 提供制服拍照 冀以生意養保育

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:17
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
2小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
9小時前
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
00:48
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
突發
9小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
15小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
13小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
12小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
大家樂荃新天地店周日結業！惠顧四市即送優惠券 網民慨嘆：有啲唔捨得
大家樂荃新天地店周日結業！惠顧四市即送優惠券 網民慨嘆：有啲唔捨得
飲食
12小時前