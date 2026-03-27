港手工皮鞋店堅持「古方」拒機械化 內地客佔半 「1萬元鞋穿十年 其實划算」

當全球製鞋業全面擁抱自動化生產，香港手工皮鞋老店高和皮鞋卻選擇將「原始」的製作工藝發揮至極致——年產僅500雙、每雙製作周期長達數月、堅持以實體鞋楦與紙本記錄取代數碼化。高和皮鞋第三代負責人劉俊華在接受《星島頭條》專訪時直言，面對流水線生產的衝擊，店內從未改變過「老祖宗的方法」，卻意外在高端定制市場找到生存空間，內地客源更佔業務過半。

高和皮鞋第三代負責人劉俊華在接受《星島頭條》專訪時直言，面對流水線生產的衝擊，店內從未改變過「老祖宗的方法」，卻意外在高端定制市場找到生存空間，內地客源更佔業務過半。

機械難取代手工 標準碼不適合全世界

面對大規模工業化生產的衝擊，高和皮鞋的應對策略出人意料，「我們沒有什麼改變，我爸爸那一套其實是最原始的。」劉俊華直言，現代流水線生產減低成本，將鞋子強行分類為英國碼、美國碼、歐洲碼、日本碼，「但標準碼並不是適合全世界人穿」。

劉俊華指出，機械化生產的致命傷在於無法處理人腳尺寸的獨特性，成長環境不同，腳型各異，「小時候很少走路，沒那麼粗壯；經常走遠路，那隻腳自然粗壯一點。」這種細微差異，機械化生產無法捕捉，「訂造與機械生產的成本差天共地，貴一百倍都不止，但想找真正舒服的鞋，只有訂造。」正是這種對非標準化需求的堅持，讓高和在眾多老字號倒閉的浪潮中存活下來。

內地客佔半數 從「跟風」到「精明」

高和目前的客源結構主力從外地客轉變為內地客。劉俊華透露，內地客戶佔比已達一半以上，本地客次之，外地客戶近年亦有回升跡象，「歐洲很多中小型的皮鞋廠結業，外國人買皮鞋的選擇越來越少，現在要來香港訂，因為我們訂價仍比外國便宜」。

值得注意的是，內地客戶並非單純追求名牌，而是成熟的消費者。「國內消費者是精明的，不是跟大隊。」劉俊華觀察到，內地客戶普遍抗拒膠水黏合的皮鞋，「一聽到膠水鞋他們就搖頭，一定要上線（縫線）的」。

一雙高和皮鞋訂價約一萬港元，鱷魚皮等特殊材質則五萬港元起。劉俊華強調價格「公道」，不論中外客戶均一視同仁。他指精明的消費者會計算，「一萬多元的鞋穿十年，每年僅一千多元，還可以換底，其實比買現成鞋划算。」

堅持「老派」紙本紀錄 拒絕電子化

在數碼化浪潮下，高和的營運方式非常「老派」，保留客戶鞋楦長達十年、以紙本記錄腳型尺寸、拒絕建立電子數據庫。劉俊華指出，鞋楦決定了鞋的型態，「有了這個楦，鞋的頭型、尺寸多闊、後跟多高全部都有」。他曾嘗試電子化數據庫，最終卻退回原始方法，「手機突然之間黑屏，哭都沒有用」。

他展示了一個2009年的客戶紙本記錄，「舊到都爛，但它仍然在這裡，看得很清楚。但你放在電腦裡面，可能不知道為甚麼會沒有了。」更關鍵的是技術局限，掃描腳型圖會出現偏差，「張紙明明放平的，掃描器蓋下去的時候，它會移位一點點」，唯有實體紙本「要麼找得到，要麼找不到，不會沒有的」。

年輕人回流學藝 技藝傳承非「包教曉」

高和面臨師傅老化困境，現僅剩三位老師傅，每人每月僅能完成一雙鞋，年產500雙已是極限。劉俊華坦言，老師傅不能被代替，「他們都很老，未來很麻煩，退休了請不到」。他續指，技藝傳承「沒得教」，車線鞋要求針腳貼邊精準，「知道原理不一定做到，有些一學就懂，有些真的學不懂」，與現代教育體系的「包教曉」邏輯完全不同。

然而，近年卻出現意想不到的轉機，年輕人入行意願提升，「連我的兒子都想入行。」劉俊華解釋，年輕人發現大學畢業的傳統學科如會計、文書、翻譯「看著他被AI淘汰」，反而手藝「講求手感，要判斷一隻手拉下去夠不夠力，機械暫時代替不到」，讓這門瀕危技藝看到延續的可能。

醫療跨界合作 特製鞋成新客源

2017年，皮鞋製作技藝被列入香港非物質文化遺產。但劉俊華對「非遺」標籤的商業價值保持清醒，「其實真的不用非遺了，因為現在手工鞋已經沒有了。」他認為，手工鞋的價值不在於「矜貴」，而在於「必須性」，某些特殊腳型（如扁平足、長短腳、拇外翻）或醫療需求（如足科矯形），「不是手工製作就製作不到」。

高和已與足科醫生建立合作，為矯形鞋墊定制鞋履。這種跨界不僅拓展了客源，更強化了品牌的專業定位。面對未來，劉俊華暫無擴張計劃，「我們一年只能生產500雙，除非解決到生產的問題，否則去到哪裡都沒有用」。

記者：邱思綺

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