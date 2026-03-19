Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神秘模型揭曉 小米MiMo大模型系列三連更 雷軍：小米AI進展「比大家看到快很多」

商業創科
更新時間：10:48 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:48 2026-03-19 HKT

近日一款名為Hunter Alpha的神祕模型在開發者平台OpenRouter匿名上線後，憑藉1萬億參數規模及100萬 token上下文窗口，發佈後調用量迅速登頂。而由於規格與外界流傳的DeepSeek V4極度吻合，一度引發全球開發者猜測。小米（1810）創辦人雷軍今日（19日）揭開謎底，發表萬億參數大模型Mimo-V2-Pro。 雷軍透露，小米AI進展「比大家看到的快很多」，預計今年研發投入將超過160億元。受消息影響，小米股價漲5.23%，現報36.98元。

小米發布MiMo大模型系列 性能躋身全球第八

3月19日凌晨，小米發布MiMo大模型系列「三連更」，包括旗艦基座大模型MiMo-V2-Pro，全模態Agent模型MiMo-V2-Omni，以及語音合成模型MiMo-V2-TTS。

3月19日凌晨，小米發布MiMo大模型系列「三連更」
3月19日凌晨，小米發布MiMo大模型系列「三連更」

其中， MiMo-V2-Pro 在全球大模型綜合智能排行榜（Artificial Analysis Intelligence Index）中位列全球第八、中國第二，超越了馬斯克的 xAI Grok。據了解，該模型專為高強度的Agent工作場景優化，擁有超過1T的總參數量（42B 激活參數），並支援1M超長上下文長度。

同時，其運行成本也具競爭力。Artificial Analysis數據顯示，運行該模型完成Intelligence Index測試的成本為348美元，較同榜單排名靠前的GLM-5低36%，較Claude Sonnet 4.6低90%；與Claude Opus 4.6和Claude Sonnet 4.6相比，MiMo-Vken080%。

高盛：小米步入成果兌現期 評級「買入」

高盛對此指出，此次三款旗艦模型的集中發布，標誌著小米正從AI研發投入階段邁向成果兌現階段。

高盛預計，小米2026年研發支出將達400億元人民幣，高於2025年預估的322億元，持續加碼的投入將對近期獲利形成拖累。儘管如此，高盛認為，持續的成果交付應推動市場將小米重新定價為擁有自研AI、作業系統及晶片能力的實體AI領導者，而非僅以近期本益比衡量其價值，並維持 「買入」評級，12個月目標價港幣41元，較當前股價隱含約14%上行空間。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
2小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
3小時前
台中發生情侶倒斃浴室命案。iStock示意圖
台中恐怖情侶雙屍案 年輕男女全身鮮血倒斃浴室
兩岸熱話
12小時前
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
影視圈
20小時前
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
影視圈
18小時前
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
飲食
16小時前
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
01:25
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
22小時前
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
影視圈
14小時前
抗癌吳文忻被騙畢生積蓄拒絕眾籌 認曾變賣嫁妝：攤大手板問人攞實在不是我作風
抗癌吳文忻被騙畢生積蓄拒絕眾籌 認曾變賣嫁妝：攤大手板問人攞實在不是我作風
影視圈
15小時前