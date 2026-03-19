神秘模型揭曉 小米MiMo大模型系列三連更 雷軍：小米AI進展「比大家看到快很多」

近日一款名為Hunter Alpha的神祕模型在開發者平台OpenRouter匿名上線後，憑藉1萬億參數規模及100萬 token上下文窗口，發佈後調用量迅速登頂。而由於規格與外界流傳的DeepSeek V4極度吻合，一度引發全球開發者猜測。小米（1810）創辦人雷軍今日（19日）揭開謎底，發表萬億參數大模型Mimo-V2-Pro。 雷軍透露，小米AI進展「比大家看到的快很多」，預計今年研發投入將超過160億元。受消息影響，小米股價漲5.23%，現報36.98元。

小米發布MiMo大模型系列 性能躋身全球第八

3月19日凌晨，小米發布MiMo大模型系列「三連更」，包括旗艦基座大模型MiMo-V2-Pro，全模態Agent模型MiMo-V2-Omni，以及語音合成模型MiMo-V2-TTS。

3月19日凌晨，小米發布MiMo大模型系列「三連更」

其中， MiMo-V2-Pro 在全球大模型綜合智能排行榜（Artificial Analysis Intelligence Index）中位列全球第八、中國第二，超越了馬斯克的 xAI Grok。據了解，該模型專為高強度的Agent工作場景優化，擁有超過1T的總參數量（42B 激活參數），並支援1M超長上下文長度。

同時，其運行成本也具競爭力。Artificial Analysis數據顯示，運行該模型完成Intelligence Index測試的成本為348美元，較同榜單排名靠前的GLM-5低36%，較Claude Sonnet 4.6低90%；與Claude Opus 4.6和Claude Sonnet 4.6相比，MiMo-Vken080%。

高盛：小米步入成果兌現期 評級「買入」

高盛對此指出，此次三款旗艦模型的集中發布，標誌著小米正從AI研發投入階段邁向成果兌現階段。

高盛預計，小米2026年研發支出將達400億元人民幣，高於2025年預估的322億元，持續加碼的投入將對近期獲利形成拖累。儘管如此，高盛認為，持續的成果交付應推動市場將小米重新定價為擁有自研AI、作業系統及晶片能力的實體AI領導者，而非僅以近期本益比衡量其價值，並維持 「買入」評級，12個月目標價港幣41元，較當前股價隱含約14%上行空間。