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鮑威爾稱倘任期結束前未誕生新主席 將留任聯儲局至刑事調查完成

商業創科
更新時間：05:24 2026-03-19 HKT
發佈時間：05:24 2026-03-19 HKT

聯儲局主席鮑威爾周三（18日）於議息會議後的記者會上明確表示，其主席任期雖然將於今年5月屆滿，但若繼任人沃什（Kevin Warsh）的提名屆時仍未獲國會確認，他將根據法律程序出任「臨時主席」（Chair pro-tem）。他強調，在司法部針對聯儲局的刑事調查未有最終定論前，他絕不離任。

沃什提名程序受封殺 鮑威爾依法留守

美國總統特朗普早前已提名聯儲局前理事沃什接替鮑威爾，惟任命程序因司法部對聯儲局總部翻修工程的調查而觸礁。參議院銀行委員會成員蒂利斯（Thom Tillis）已表明，在調查結束前不會推動確認程序。

鮑威爾對司法部的刑事調查表現出強硬姿態，稱無意在調查獲得透明且最終的解決前離開聯儲局理事會。路透社
鮑威爾對司法部的刑事調查表現出強硬姿態，稱無意在調查獲得透明且最終的解決前離開聯儲局理事會。路透社

鮑威爾對此回應指，若5月任期結束時繼任人仍未到位，他將留任臨時主席以穩定局勢。他稱：「這是法律的要求，也是我們過去多次採取的做法，包括我本人也曾經歷過（臨時任職），這次我們也會這樣做。」

拒在調查期間離場

除了領導層交接問題，鮑威爾對司法部的刑事調查表現出強硬姿態。他直言，無意在調查獲得透明且最終的解決前離開聯儲局理事會。他向記者表示：「直到這項調查真正結束，並達到透明與定論（finality）之前，我沒有離開理事會的打算。」

報道指，雖然法官博斯伯格（James Boasberg）上周已撤銷了與該調查相關的傳票，司法部隨即表示會提出上訴，令調查進度再度延宕。

根據現行制度，鮑威爾即使卸任主席一職，其聯儲局理事的任期仍可持續至2028年。雖然歷任聯儲局主席通常在領導任期結束後便離開機構，但鮑威爾表示目前仍未決定是否留任理事。

他強調，最終決定將取決於什麼才是對聯儲局及公眾利益最有利的選擇，「我會在適當的時候作出決定。」

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