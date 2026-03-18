大酒店擬轉向高資本效益增長模式 擴大戰略合作 減少全資持有

半島酒店母企香港上海大酒店（045）公布全新2035執行與轉型戰略，集團將優化資本運用模式，採用更具備資產效益的「Asset Right」策略擴展全球版圖。行政總裁胡偉成稱，集團計劃轉向高資本效益增長模式，擴大戰略合作比例、減少全資持有，藉合作夥伴加快全球佈局、分擔經營風險。現時集團已有25%酒店以合營模式運作，未來會持續拓展合作模式，拓展度假村及品牌住宅版圖，力爭2035年實現全球區域均衡佈局。

去年賺3.2億 重返盈利軌道

集團2025年業績重返盈利軌道，全年股東應佔盈利3.2億元，扭轉2024年虧損9.43億元；基本盈利1.05億元，而上年度為虧損1.76億元。集團總收入79.8億元，扣除倫敦半島住宅銷售後，核心營運收入75.8億元，按年上升11%。當中酒店業務收入升13%至56.3億元，商用物業升5%至9.3億元，山頂纜車、零售及其他業務升6%至10.2億元。不派發末期股息。

大中華區半島酒店房租跌5%

期內，大中華區半島酒店平均房租4053元，按年跌4.8%，平均可出租客房收入2644元，按年升8%，出租率升7個百分點至65%，受惠入境旅遊復甦及內地免簽政策，客房及宴會表現穩定，但餐飲受消費審慎影響偏弱。亞洲其他地區平均房租4053元，按年跌4.8%，平均可出租客房收入升18.9%至2624元，出租率66%，東京半島創歷史新高。歐洲平均房租12584元，按年升3.8%，平均可出租客房收入7151元，升13.8%，出租率57%；美國平均房租7889元，升7.3%，平均可出租客房收入5394元，升12.9%，出租率68%。

地緣政治局勢方面，胡偉成指中東衝突影響仍需觀察，集團資產分佈均衡，具備較強風險抵禦能力，整體業務影響可控。

若業績續改善 不排除恢復派息

資本規劃方面，集團表示每年按收入4%投入資產更換，未來將推動大規模優化升級，藉2028年香港半島酒店百年誕辰契機，全面翻新改造旗艦物業，同時開展東京酒店裝修、巴黎客房升級等。

大中華市場方面，胡偉成表示，受地緣政治及長途旅遊復甦緩慢影響，短期需求表現不均，香港面對鄰近城市消費競爭，但利好大型盛事陸續登場，長途客源逐步回暖。集團將進一步釋放現有資產潛力，優化營運表現，將半島品牌由酒店延伸至生活體驗、出行旅遊等領域，深耕高端客群。

股息政策方面，集團表示將視盈利表現及現金流狀況靈活調整，若業績持續改善，不排除恢復派息。

