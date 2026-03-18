佳兆業健康購青海製藥 進軍麻醉及精神藥品領域

佳兆業健康集團（876）今日（18日）正式宣布收購青海製藥控股權，預計5月下旬完成所有交割。市場人士指出，本次交易意味著集團正式切入准入門檻極高的麻醉及精神類藥品製造領域，產業鏈布局進一步延伸。

佳兆業健康50合1 向佳兆業配股支付

佳兆業健康表示，向母公司佳兆業集團（1638）收購青海製藥，作價2160萬元（人民幣，下同），佳兆業健康將以股份支付。佳兆業健康先以「50合1」進行股份合併，以及將每手買賣單位由1萬股調整至2000股。合股後佳兆業健康以每股8.75元，向佳兆業集團發行近279萬股，佔已擴大股本2.69%。完成交易後，佳兆業集團在佳兆業健康的持股，由42.99%增至44.52%。

牌照極稀缺 准入門檻高

根據智研瞻數據，中國鎮痛藥行業（包括各類鎮痛產品，含強效阿片類鎮痛藥）預計在2024年至2030年期間保持6%至8%的年均增速，至2030年市場規模有望達到2,100億元（人民幣，下同）。青海製藥作為國家指定的麻精藥品生產基地，擁有國內領先的麻醉藥品及一類精神藥品品種體系，牌照極為稀缺、准入門檻極高。公司產品覆蓋原料藥、麻精製劑和化學製劑三大板塊，現有124款產品、156種規格，其中21款為獨家品種，廣泛應用於住院手術鎮痛、重症急救等核心臨床場景。

四條產品線具增長空間

目前布局的四條重點產品線均具備明確的市場空間：一、鹽酸罌粟鹼片為國內獨家生產企業，受益於22省聯盟集採名錄，以及片劑替代注射劑趨勢加速，未來銷售規模有望達到每年約5億元；二、丁丙諾啡注射液目前全國只有兩家符合資質的生產企業，其作為第一類精神藥品，成癮風險低、無呼吸抑制問題，有望在傳統鎮痛藥逐步退出後填補行業空白，銷售實現快速提升；三、氫嗎啡酮注射液作為國家基本藥物生產要求嚴格，公司作為第三家定點生產企業，依託於現有的3,500家公立醫院渠道，具備進一步擴大市場覆蓋的潛力；四、鹽酸納洛酮注射液於2025年通過一致性評價，2026年將在國家基本藥物政策支持下，加速進入各級公立醫院，真正實現商業化兌現。

收購後形成完整業務閉環

此次收購完成後，佳兆業健康將形成「醫藥製造＋醫療器械＋康復服務」的完整業務閉環，上游精準鎮痛藥物與醫療器械將與下游康復中心、公立醫院網絡形成協同，提升整體業務滲透率與資源利用效率。隨著高壁壘特藥資產併表、存量業務持續改善，公司盈利能力與估值中樞均將正式迎來重估。市場普遍認為，佳兆業健康正從「業務收復期」邁向「價值重塑期」，其在大健康產業鏈中的戰略地位也將隨之提升。

據公告披露，2025年公司營收預計約6億元，利潤約8,100萬元。隨著新廠區正式投產，產能與產品結構將進一步大幅提升及優化。香港評估機構預測，公司將維持26%至28%的增速，並在2030年有望實現營收突破20億元的目標。