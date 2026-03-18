MTR Lab夥拍中關村科學城 物色AI及機械人等科企投資

港鐵（066）旗下MTR Lab公布，與北京中關村科學城公司建立生態合作夥伴關係，雙方將聚焦智慧城市與可持續發展領域，積極推動人工智能（AI）、機械人、智慧出行、鐵路科技、零售科技、房地產科技，以及建築科技等，前沿技術應用領域的科技企業投資，並支持其業務進一步拓展至海外市場。

中關村科學城向MTR Lab推薦科企

在是次合作中，中關村科學城公司將持續深化整合創新源頭資源，邀請MTR Lab加入創新生態圈，並持續向MTR Lab推薦高投資潛力的創科企業，涵蓋AI、智慧城市及可持續發展等領域，並透過MTR Lab廣泛的創科網絡推動試點應用機會、技術落地及跨境拓展，協助企業開拓更廣闊的國際市場。

MTR Lab指，是次合作體現香港與北京之間的兩地創新協作，結合雙方各自優勢，促進創新科技與產業的深度融合，積極配合國家發展「新質生產力」的戰略方向。

去年接收AI及機械人提案增2倍

該公司指，去年MTR Lab於全球各地接獲的潛在投資項目及機會中，AI及機械人相關的提案較2024年增長近2倍，其中來自內地的佔比更超過30%。

MTR Lab：擴大內地創科投資生態網絡

MTR Lab投資總管史晶表示，其投資組合涵蓋香港、內地以至發達國家市場的初創企業，並成功透過戰略投資，協助多間源自內地的創新企業開拓海外市場，當中包括AI驅動聲學監測領域的企業諦聲科技，以及以AI賦能的零售科技公司帷幄。史晶稱，中關村科學城公司連結研發機構、孵化器及創新企業，將有助其連繫更多高潛力的創科企業，進一步擴大內地的創科投資生態網絡。

中關村科學城：北京海淀區有26隻獨角獸

中關村科學城公司生態事業部副總經理黃菁菁表示，海淀區是北京國際創新科技中心的核心區，截至2025年12月底，海淀區匯聚超過1,900間AI企業，其中26間為獨角獸，佔北京市70%。黃稱，期待透過MTR Lab的全球網絡及豐富的國際市場經驗，為科技企業提供更多海外機會及試點應用場景，推動業界生態發展，並助創科企業實現全球化發展及業務增長。