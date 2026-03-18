金蝶稱「AI+SaaS」重塑市場格局 冀2030年相關收入佔比增至50%

金蝶國際（268）董事會主席兼首席執行官徐少春於業績交流中，再強調集團「AI優先」核心發展策略，直言「AI+SaaS」正重塑行業市場格局，並立下明確目標，即至2030年將集團訂閱及AI相關收入佔比提升至50%，更強調「2030年要用AI再造一個金蝶」，且稱這一目標仍屬保守。

去年業績扭虧為盈

金蝶國際2025年全年實現收入70.06億元（人民幣，下同），按年增長12%；純利9291.4萬元，按年扭虧為盈。業績公布後，公司股價一度升逾7%，最高報10.2港元。期內集團雲服務收入57.82億元，佔總收入82.5%；當中訂閱服務收入35.56億元，按年增長20.9%。



徐少春表示，當前AI軟件開發體系已趨成熟，集團亦敲定重磅產品布局，今年5月20日將推出包含數十上百個智能體的AI套件，同時全新AI OS智能體操作系統平台同步亮相。

向AI業務大幅傾斜

為推動AI轉型落地，徐少春透露集團已啟動全方位調整，不僅考核激勵向AI業務大幅傾斜，「凡是在AI表現好的，股票發得更多、激勵也會更多」，更將組織架構優化提速，從過去一年一調改為一季度一調。他直言，「現在不是我砸東西推轉型，而是管理層、每一個研發員工都在砸，每一個人都在戰鬥」。

徐少春同時對「AI+SaaS」市場潛力極度看好，稱「AI會讓這個市場放大百倍、千倍、萬倍」，金蝶不僅要實現自身AI轉型成功，更要帶動中國軟件行業擺脫虧損、持續提升盈利水平。

集團業績表示，已推出內地首個企業級AI原生超級入口「小K」，發布近20款AI原生智能體，覆蓋財務、招聘、ESG等多場景，旗下「金鑰財報」註冊用戶近40萬。全年AI合約簽約金額3.56億元，新簽柳鋼集團、深圳能源等大型企業，於ChatBI、智能審單等場景協助企業降本增效，並與火山引擎、阿里雲等深化合作，集成主流大模型能力。

