Nvidia宣佈重啟H200生產 傳為中國市場準備Groq AI晶片

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周二在一場新聞發布會上表示，公司已獲得面向中國眾多客戶的H200晶片銷售授權，目前正在重啟生產，又指情況與幾周前截然不同。此外，據路透引述消息報道，Nvidia正準備其Groq人工智能晶片的版本以在中國市場銷售。

未納入財務預測

彭博報道指出，Nvidia一直努力恢復其AI晶片的中國銷售。此前，由於美國的出口限制，中國市場幾乎對這類產品關閉，但特朗普政府已開始允許Nvidia及其競爭對手AMD在中國銷售性能較低的晶片版本，但必須獲得美國政府許可。目前，Nvidia尚未將中國數據中心收入納入其財務預測。

該公司上月在一次電話會議上表示，僅從美國獲得了一份許可證，可以向中國小量出口其H200晶片；雖然H200性能不如Nvidia目前用於訓練和運行AI模型的晶片，但仍然比中國本地現有產品強大。