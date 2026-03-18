18億比特幣疑案：KOL身份疑雲 回港就安全？｜梁偉聰

已經潛水一段時間的財經KOL火燎森，近日被外媒報道捲入一宗涉及約18.8億港元比特幣的案件，引發市場關注。相關報道所指的「Ping Fai Yuen」，無論姓名、背景，甚至外媒刊登的照片，均與火燎森高度吻合，市場普遍已將兩者視為同一人。

據《泰晤士報》報道，涉案夫婦在討論離婚期間，女方被指涉嫌聯同他人轉移價值約1.6億至1.8億英鎊的比特幣。報道指，相關資產或透過取得加密貨幣seed phrase而被轉走，並涉及在住所內安裝設備以取得相關資訊。不過案件目前仍在英國審理，具體責任仍有待法庭裁決。

後來在2023年8日，袁在與妻子對質時被捕，袁事後承認一項實際身體傷害罪及兩項普通襲擊罪。在袁向警方報告比特幣被盜事件後，妻子於同年 12 月被捕。警方搜屋時發現10個冷錢包、5組恢復種子片語及多隻名錶。

袁之所以被懷疑是財經KOL火燎森，除了是因為英文譯音一樣、年齡相若之外，《英國郵報》亦有登出低清相片，與火燎森外貌確有幾分相似。

火燎森在2003年聲稱跟隨「股神」巴菲特的投資中石油（0857），決定「碌爆」幾十張信用卡，以借得50萬元資金買入中石油。並自稱2007年高位沽出時，套現接近過千萬元。

先別理香港信用於年利率高逾30%，能夠欠債4年堅決持貨中石油是否合理，這件事都是當年的一宗大新聞，筆者就算尚未投身社會，對股票仍然零認識，但對這次事件至今仍印象深刻。

雖說火燎森在投資界有一定知名度，加上後來傳出過幾次涉及非法集資及推銷虛擬貨幣售賣機「屈機」的負面消息，有Youtube KOL曾推算其在「夾公仔機」事件便賺近2億元，身家豐厚並不令人意外。然而，今次案件所涉金額高達 19億元，仍屬相當驚人。

案件另一焦點，在於涉案人士現時據報已身處香港。有市場聲音認為，即使案件在英國有進一步進展，由於英國早於2020年暫停與香港之間的引渡安排，當事人未必需要面對即時法律後果，甚至可以「回港避風」。

但實際情況未必如此簡單。若涉案比特幣、冷錢包或資金流向與香港有關，相關行為有機會觸及《有組織及嚴重罪行條例》下的「處理犯罪得益罪」，本地執法機構理論上仍可按香港法例展開調查。換言之，「返咗香港就無事」，未必成立。

不過又這樣說，有傳聞，火燎森因為「屈機」事件及夾公仔機事件後，有不少投資者因損手而向其追討損失，火燎森更曾發表惹火言論稱：「所謂苦主連虛擬與實體夾公仔機都分不清， 將兩者混為一談 ，沒有資格以受害人自居。」引發損手投資者不滿，袁先生會否有勇氣回港，並在日子、地點公開的在法庭現身，也是頗令人好奇。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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