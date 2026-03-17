建滔去年績優增派息 百億新項目陸續投產 料AI產值大幅提升

全球覆銅面板龍頭建滔集團（148）及建滔積層板（1888）昨日公布全年業績表現亮麗，兩者股價今日分別升2.4%及3.6%，收報38.66元及23元。建滔集團主席張國榮表示，今年人工智能數據中心、機器人、算力需求保持強勁，AI電子玻璃纖維紗及AI電子玻璃纖維布等上游高價值原材料持續供不應求，集團將投資約100億元在中國內地、泰國及越南布局多個新項目，並於今年第二季起陸續落成投產，預期AI產值將大幅提升，為公司創造更大價值。

去年基本純利升207%

集團指出，AI等高端領域去年快速發展，相關新材料需求強勁，令集團覆銅面板及上游物料產品的單價普遍上升及銷量錄得增長，投資業務部門亦錄得可觀盈利。期內，基本純利錄49.8億元，按年升207%；營業額錄453.8億元，按年增加5%。此外，集團多年來維持穩定派息回饋股東，末期股息及特別末期股息按年增51%至每股1.51元。

建滔積層板方面，集團持續提升高端、高附加值產品銷售佔比，產品價格調漲，垂直產業鏈的成本優勢及品質控制見效，投資業務部門的利潤也錄得增長。集團2025年營業額按年上升10%至204億元；基本純利升85%至24.9億元；末期股息及特別末期股息按年增6%至每股53仙。

特種電子玻璃纖維紗供不應求

集團提到，高端通信領域，尤其是應用於5G及5.5G、AI伺服器、芯片封裝等的特種電子玻璃纖維紗持續供不應求，為滿足高頻高速算力終端不斷增長的市場，已於廣東省多線前瞻布局，新建或擴建廠房正在全速施工，預計今年至明年如期投產。

其中，清遠市園區今年上半年增加3個窯爐，生產低介電常數及低膨脹系數電子玻璃纖維紗，並計劃再增建8個生產低介電常數、低膨脹系數及石英電子玻璃纖維紗，令園區生產特種電子玻璃纖維紗窯爐總數增至12個，進一步提升建滔高端產品的市場佔有率。

韶關工業園區項目料第三季投產

此外，韶關市佔地超過23公頃工業園區進度理想，年產7萬噸電子玻璃纖維紗項目，與毗鄰年產9,600萬米電子玻璃纖維布項目，預計2026年第二季同步竣工、最快第三季正式投產。屆時集團電子玻璃纖維布總產能，將提升至每年約9億米，能有效緩解下游產品的產能瓶頸。

為配合AI材料一站式生產發展方向，集團亦正於開平市園區一幅21公頃用地上全速擴建，以期提高覆銅面板及印刷線路板產能。新覆銅面板廠可年產240萬張，主要生產M6級或以上高端板材，項目預計於2027年年中投產。鄰近的印刷線路板廠可年產250萬平方呎，將於2027年上半年落成，主要生產多層印刷線路板及多層數的高密度連接板（HDI），應用於製造高端AI產品。

