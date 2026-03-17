港企推商用AI代理迎OpenClaw浪潮 擔任客服及報價等 取代3名初級職員 業界：中小企仍有戒心

「養龍蝦」狂熱令人工智能代理（AI Agent）應用越受重視，有本港科技企業藉着浪潮，向企業推出AI代理服務。企業AI及網絡安全方案供應商UD行政總裁王敏儀表示，該服務推出初期反應熱烈，相信「龍蝦」出現將大大改變本港中小企的成本結構，加速行業數碼轉型。但亦有業界指出，不少中小企感到AI代理發展步伐太急速，對於實際應用於工作流程態度仍審慎。

有「龍蝦」之稱的OpenClaw在AI界掀起安裝風氣，陸續有企業提供解決方案。一向為中小企提供雲端及網絡安全服務的UD，近日亦推出與OpenClaw相關的解決方案，收費數百至過千元不等，主打透過雲端方式運用OpenClaw，旨在將個人電腦及數據實現物理分隔，提升安全保障。

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取代重複工作 企業成本將巨變

王敏儀表示，該AI代理服務，主要協助中小企用AI參與標準作業流程（SOP），將因應企業的行業、個別需求而制訂方案，從而節省成本。她指出，目前服務首要關注安全，「就算一般公司請新同事，都會開新帳號、新電郵」，故推動「雲端龍蝦」模式，未來亦會開辦多個工作坊。

王敏儀認為，AI代理理論上可以取代重複工作的人手，例如客服、入單、設計文件等，甚至從報價至完成落單的整個流程，均自動完成，未來成本結構將發生巨變，「本身香港容許接受力慢都仲有競爭力，但隨着有手、有腳、有腦袋AI Agent出現，競爭力會急速下降。」

她舉例指，現時AI代理服務，連同伺服器及培訓等技術成本，一般月費水平約3000至5000元，但足以取代兩至三名初級職員的工作量，「如果你唔用、人哋用，你會慢人10倍」。

助美容院實時編排檔期及預約

另一邊廂，本港資訊科技顧問公司Adaptive早於去年初已推出「AI Agent」服務，其創辦人兼董事總經理黃非凡受訪時表示，使用其AI代理服務的企業主要是貿易、美容、教育等行業，亦有不少是從事網店，多數用於客戶服務環節，「可以將AI由一個工具變做員工，參與到工作流程。」他舉例指，AI代理在處理美容院查詢時，可全天候實時編排各個美容師的檔期，並同時作出報價、付款及預約。

黃非凡指出，近期中小企明顯越來越熱衷採用AI營運，但暫未見因為「龍蝦」推動需求大增，而且不少中小企仍停留在「做唔做、傾下點做」的階段，相信主要由於牽涉節省人手，不少公司仍遇到內部阻力。

對於OpenClaw發展，黃非凡表示，OpenClaw的開源、接入電腦系統的特性，在過去未有同類AI代理產品可媲美，該公司亦會研究在內部運作採用OpenClaw，但由於OpenClaw很多配置尚未穩定、成熟，該公司暫時未有計劃推出面向客戶的「龍蝦」服務。

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中小企數碼轉型傾向按部就班

對於中小企使用OpenClaw或AI代理的取態，香港中小型企業聯合會會長郭志華指，近日不少「龍蝦」個人資料外洩事故，令業界存在戒心，在數碼轉型工作普遍仍傾向按部就班，「金錢（權限）最好都係留返畀自己。」

香港中小型企業總商會會長黎卓斌亦呼籲，企業不應衝動、貿然採用新興技術，不妨觀察成效而決定。他指出，近年很多中小企已透過AI大大改變業務運作，亦成功提升營運效益，以避免落後競爭對手，而該會因應會員有不少AI轉型的需求，積極與夥伴合作提供支援。

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