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私募信貸危機惹關注 亞洲銀行家急安撫客戶 傳金管局正評估風險敞口

商業創科
更新時間：15:32 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:32 2026-03-17 HKT

歐美爆出私募信貸市場信心危機後，即使是被視為較少捲入近期動盪的亞洲地區，私人銀行家也正在竭力安撫客戶的焦慮情緒。據彭博引述消息報道，隨著投資基金的贖回機制突然成為市場關注焦點，香港和新加坡的私人銀行家均接到高淨值客戶的緊急來電，尋求了解具體情況，甚至要求贖回持有的私募信貸產品。此外，市傳香港金管局已聯繫多家私人銀行，評估其發放的私募信貸資金及其風險敞口規模，澳洲證券和投資委員會自去年以來亦加強了對私募市場的監管。

個人投資者易受負面新聞影響

報道指出，亞洲監管機構正在加強對這些資產類別的監管力度，以保護那些經驗不足的個人投資者，並指這些投資者往往比機構投資者更加敏感，也更容易受到負面新聞的影響。

報道又引述另類投資管理協會亞太區聯席主管Kher Sheng Lee指出，「許多財富投資者從未經歷過贖回排隊」。他又指，個人投資者對私募信貸產品的快速接受程度，已超過了他們對於低流動性結構產品在承壓時如何表現的實際了解程度。

歐美公司爆雷削投資者信心

隨著獲得私募信貸支持的一些歐美公司爆雷，削弱了投資者信心，並導致貝萊德、黑石、Blue Owl Capital旗下投資工具遭遇贖回潮。同時，在客戶試圖提取遠超允許金額的資金後，摩根士丹利和Cliffwater LLC等公司限制各自規模數十億美元私募信貸基金的贖回額，而摩通下調資產組合中部份軟件相關貸款的價值後，也限制向私募信貸基金發放部分貸款。

據知情人士透露，在亞洲，包括Blue Owl、黑石集團和KKR等多家資產管理公司已在香港和新加坡舉辦了與私人銀行家的線下活動，形式包括輕鬆酒會和正式午餐會等，以安撫投資者的情緒。

傳黑石保證有充足現金儲備

此外，黑石集團還與部分零售客戶舉行了Zoom視訊會議，並保證與同行相比，該公司對不良軟件資產的風險敞口規模有限，而且擁有充足的現金儲備來滿足贖回需求。

報道又提到，近年全球資產管理公司從財富渠道為私募信貸基金融資數十億美元。根據數據提供商Broadridge Financial Solutions資料顯示，亞太地區散戶投資者持有此類資產規模約488億美元，預計到2028年將增至748億美元。

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