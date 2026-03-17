保誠推「動感守護寶」攻18至30歲人士 保障娛樂活動取消及網購損失等

保誠宣佈推出保誠精選「動感守護寶」保障計劃，專為18至30歲年輕一代而設，每日保費最平低於1元，除了提供個人意外及第三者法律責任保障外，還加入市場罕有的活動取消及心理健康保障。此外，該計劃的網絡保障涵蓋因網上交易引致的財務損失，包括網購貨品未能送達或意外損毀等。

本港逾50萬青年為斜槓族

根據保誠年度「保誠財務健康指數」調查發現，18至35歲受訪者的財務健康狀況整體得分按年下降9.8分，反映年輕一代在追求理想生活與多元發展的同時，面對更大的財務壓力與不確定性。保誠財險總經理韓金樑亦表示，香港有超過50萬青年為斜槓族，工作生活與收入模式趨向多元，需要更貼合其生活模式的保障方案。

遭起底可賠償心理疾病諮詢費

該項「動感守護寶」計劃除了提供基本人身意外保障（每年最高賠償50萬元）及第三者法律責任保障（每年最高賠償50萬元）外，更涵蓋市場罕有的活動取消保障及心理健康保障，兩者每年最高賠償額均為5,000元，保障包括因意外罹病或受傷，需接受手術而取消或未能出席娛樂活動的損失訂金；以及賠償在香港因遭受起底及襲擊在內等刑事罪行後，於6個月內出現首次診症的心理疾病而產生的相關諮詢費用。

網購意外損毀 最高賠償5000元

個人現金及網絡保障方面，保障在香港遺失個人現金或信用卡被盜用、於香港持牌銀行的欺詐網站進行交易、網上購物貨品未能送抵或意外損毀及

個人身份被盜用所引致的損失，每年最高保障額5,000元。

該項計劃另設3項自選醫療保障，包括住院費用保障（每年最高30萬元，每次住院30,000元）、醫療升級保障（每年最高10萬元，每次住院 50,000元）；以及門診費用保障（每年最高7,500元），當中保障普通科及專科診症、處方藥物、X光及化驗測試費用，不設醫療網絡限制。