馬斯克旗下xAI招聘華爾街人才 訓練Grok金融能力

據彭博報道，馬斯克旗下AI初創企業xAI正積極招募具備豐富經驗的投資銀行及私募信貸機構員工，以訓練其聊天機械人Grok在金融策略領域的能力，加入其他AI公司的行列，推動專為投資專業人士而設的軟件。

根據xAI官方網站的一系列招聘廣告顯示，公司正積極為訓練Grok的數據招募華爾街銀行家、投資組合經理、交易員及信貸分析師，負責教導AI系統學習複雜的金融建模及思考邏輯，當中涵蓋槓桿銀團貸款（Leveraged loan syndication）、不良資產投資（Distressed investing），以及按揭證券和擔保貸款憑證（CLO）等。此外，招聘名單亦包括加密貨幣及股票市場的金融專家。

OpenAI、Anthropic已率先佈局

報道指出，這波招聘潮凸顯出AI開發商正將焦點轉向利潤豐厚的商業客戶（B2B）市場。早前OpenAI及Anthropic已相繼推出針對市場分析及投資備忘錄的工具，更一度引發投資者恐慌，拋售可能被AI淘汰的傳統軟件供應商股票。

雖然xAI上月已與馬斯克旗下的SpaceX合併，但市場普遍認為，其在爭取企業客戶方面仍落後於競爭對手。目前，xAI的絕大部分收入仍來自馬斯克旗下的其他關聯企業，包括Tesla及SpaceX。

嚴重依賴X數據進行訓練

報道又提到，xAI一直高度依賴被稱為「AI導師」的員工輸入數據並微調回應，而負責帶領這支導師團隊的是一名加入公司僅一年多、剛高中畢業的Diego Pasini。他在上月一個員工會議上更直言，「訓練數據是我們面臨的樽頸之一」，而Grok仍嚴重依賴馬斯克旗下X的數據進行訓練。

值得留意的是，xAI此次重點招聘信貸市場（Credit markets）的AI導師，正值私募信貸基金面臨贖回潮及其他挑戰。