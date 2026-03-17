Nvidia推NemoClaw「為龍蝦增安全欄」 料OpenClaw讓企業IT文藝復興

Nvidia宣布推出專為OpenClaw代理平台設計的NemoClaw堆疊，允許用戶添加隱私和安全控制。集團CEO黃仁勳表示，OpenClaw為所有人開啟了AI下一個前沿領域，並成為史上增長最快的開源項目。他又指，Mac和Windows是個人電腦的作業系統，而OpenClaw則是個人AI的作業系統；甚至形容為「企業IT的文藝復興」，一個原本2萬億美元規模的產業，即將增長為數萬億美元規模，從提供工具轉向提供專業化的AI智能體服務。

將安全性融入企業級版本

OpenClaw由Peter Steinberger開發，該平台用戶可透過WhatsApp、Discord等應用程式，在個人設備上運行由不同AI模型驅動的代理，並能代表用戶透過電腦執行各種任務，並使用用戶現有的數據。然而，正因為它能控制筆記型電腦或桌上型電腦，並存取敏感數據，也引發了特定的隱私與安全疑慮，同時導致企業使用OpenClaw時出現挑戰。

Nvidia最新則宣佈與Peter Steinberger合作將安全性融入企業級版本，並推出了NeMo Claw、OpenClaw及NeMo Cloud。其中NeMo Claw基於OpenClaw的企業級參考框架，集成Nvidia全套智能體AI工具包；Open Shield已集成至OpenClaw，提供策略引擎、網絡護欄、隱私路由，確保企業數據安全的Open Shield；而NeMo Cloud則與所有SaaS企業的策略引擎對接，並可下載使用。

黃仁勳預料，在OpenClaw出現後，每一家SaaS公司都將轉變為AaaS（Agentic as a Service，智能體即服務）公司，不只是提供工具，而是提供專精特定領域的AI智能體。

預言未來工程師獲token配額

另外，黃仁勳預期，未來Nvidia每一位工程師都將擁有年度token預算，他們的年薪可能是幾十萬美元，而Nvidia會額外給他們相當於薪資一半的token配額，讓他們的產出放大10倍，而「入職附帶多少token配額」亦已經成為矽谷的新晉招聘話題。

他進一步指，每家企業未來都將既是token的使用者，也是token的生產者。黃仁勳重申，OpenClaw的意義不可低估，和HTML、Linux一樣重要。

在自定義智能體（Custom Claw）方面，黃仁勳稱提供了Nvidia自研的前沿模型，當中包括大型語言模型Nemotron、世界基礎模型Cosmos、通用人形機器人模型GR00T、自動駕駛Alpamayo、數字生物學BioNeMo，以及AI物理Phys-AI。他表示，Nemotron 3在OpenClaw中名列全球三大最佳模型之列，而Nemotron 3 Ultra將成為有史以來最強的基礎模型，支持各國構建主權AI。

成立Nemotron聯盟 推進AI模型研發

同時，Nvidia亦宣佈成立Nemotron聯盟，投資數十億美元推進AI基礎模型研發，聯盟成員包括：Black Forest Labs、Cursor、LangChain、Mistral、Perplexity、Reflection、Sarvam、Thinking Machines等。這些企業軟件公司加入，會將NeMo Claw參考設計和Nvidia智能體AI工具包整合到自身產品中。