周大福企業據報尋求73億6月到期貸款再融資 或成樓市信心風向標

據外媒引述消息報道，新世界發展（017）母公司周大福企業正尋求一筆6月到期的73億元貸款進行再融資。報道提到，由於周大福企業持有新世界超過40%的股份，其融資動向備受關注，更被視為銀行對香港房地產行業信心的風向標。

研一筆潛在5年期貸款

報道指出，周大福企業正與銀行就一筆潛在5年期貸款進行初步討論，並提到該公司去年在充滿挑戰的融資環境下，曾動用自有資金償還另一筆貸款，但未有透露貸款規模。根據彭博社彙編數據則顯示，周大福企業早前有一筆70億港元貸款已於去年7月到期。

此外，鄭家純家族近期亦曾進行一系列投資組合調整，其中包括去年12月將周大福珠寶 （1929） 54%股權注入周大福企業旗下一間公司，同時亦向新加坡勝科工業出售澳洲電力業務Alinta Energy，預計交易將於今年上半年完成。有關交易將使周大福企業的淨資產負債比率將由2025年6月的62%降至29%，淨負債相對EBITDA亦由7.3倍降至3.7倍。