黃仁勳豪言AI晶片創1萬億美元收入 推結合Groq伺服器 建Nvidia軟件自駕車隊

AI晶片龍頭Nvidia（NVDA）一年一度的GTC開發者大會於周一舉行，CEO黃仁勳在演講中發佈包括Groq聯合伺服器、Vera CPU等多項新品，並宣布Blackwell與Rubin系列AI晶片至2027年底的累計收入機會將達1萬億美元。此外，Nvidia亦宣布擴大與多家企業的合作，並首度揭露下一代Feynman架構晶片的藍圖和太空計劃。

Nvidia早前曾預測，旗下Blackwell及Rubin晶片的累計收入有機會至2026年底可達5,000億美元。黃仁勳在今次大會上將這一預測延伸至2027年，並將目標翻倍至1萬億美元。消息刺激Nvidia股價周一盤中曾急升逾4.8%，其後升幅收窄，最終收報183.22美元，升1.65%。

夥Groq推伺服器 較上一代快350倍

另外，黃仁勳宣布推出全新Nvidia Groq 3 LPX機架式伺服器，將72個下一代Vera Rubin服務器，與256個由初創企業Groq研發的語言處理器（LPU）結合。

Nvidia指出，新系統每秒可生成7億個Token，速度是上一代Hopper GPU的350倍，高頻寬記憶體容量更是Hopper的500倍，有助緩解記憶體瓶頸問題。Groq的LPU晶片將交由三星以4納米工藝製造，預計下半年開始出貨。

進軍CPU市場 挑戰英特爾

同時，黃仁勳亦闖入由英特爾（Intel）主導的市場，宣布推出全新Vera CPU。他指出，Vera CPU兼具數據中心、遊戲PC及手提電腦CPU的特性，能同時處理大量輸入及複雜單一指令，且耗電量更低。黃仁勳表示，Nvidia正在銷售大量獨立CPU，這將成為Nvidia價值數十億美元的業務。

加強與Uber等公司合作

除此之外，Nvidia宣布新增或擴大與IBM、慧與科技（HPE）及Adobe等企業的合作協議。Nvidia亦加強與Uber的合作，計劃於2028年前建立一支採用Nvidia軟件的自動駕駛車隊。此外，Nvidia亦擴展其自動駕駛業務，現代汽車、日產、比亞迪及吉利均加入Nvidia的機器人的士運算系統。

英國雲端運算初創Nscale亦宣布，將在美國西弗吉尼亞州建設裝機容量達1.35吉瓦的大型數據中心，採用最新Vera Rubin服務器，堪稱全球規模最大的AI運算基礎設施項目之一。

研發部署太空數據中心

值得注意的是，Nvidia表示下一代產品命名為Feynman，並展示產品路線圖，這一代產品將首次實現銅線與CPO的共同水平擴展。該架構預計將於2028年推出，緊接在該公司的Rubin Ultra晶片之後；另外，黃仁勳表示，Thor晶片已通過輻射認證，正在衛星中運行，目前正在研發部署在太空的數據中心「Vera Rubin Space-1」。