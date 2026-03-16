積金局宣傳「好僱主」嘉許計劃 劉麥嘉軒挑戰GenZ潮語

積金局今日（16日）起推出一系列 「積金好僱主」嘉許計劃宣傳活動，包括一連十集的《積金好僱主 顧好你將來》短片系列、特刊、報章特稿、社交媒體宣傳及專題網頁等，最新上線的是由積金局主席劉麥嘉軒挑戰一場Gen Z潮語「快問快答」，及由積金局行政總監鄭恩賜以其獨特的戲劇風格，演繹的好僱主具備的特質。

短片系列已上線兩集 仍有八集陸續推出

於首集的短片中，劉麥嘉軒生動講解了現時包括「財自」（財務自由）、「FAT FAT」（發達）、「世一」（世界第一）、「G.O.A.T」(greatest of all time）四大Gen Z潮語的意思，及其與退休保障的關係，令人印象深刻。

至於同日上線的還有鄭恩賜用戲劇的語言風格，演繹的好僱主具備的特質， 該短片亦讓人眼前一亮。鄭恩賜於短片中說，「在職場上好的僱主就好似「金像獎老闆」，其特質對員工不離不棄、關懷員工退休保障。」。

接下來短片仲有八間涵蓋大、中、小企及非牟利機構的獲嘉許機構會分享他們的「獨門秘笈」，既能打造良好企業文化，又可以成功吸引與挽留人才。八間公司的短片將由明天（17日）開始推出。該八間機構為：港鐵、新鴻基地產、譚仔國際、嘉頓、卡樂B四洲、香港恒生大學、香港小童群益會及豐盛機電工程集團。

去年有破紀錄數量公司或機構獲得積金局嘉獎

另外積金局還指出，剛結束的2024至25年度，有破紀錄的2,378間公司或機構獲得「積金好僱主」嘉許，較去年增加3%，他們合共僱用超過33萬名員工，反映越來越多僱主重視員工的退休保障。