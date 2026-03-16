Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

積金局宣傳「好僱主」嘉許計劃 劉麥嘉軒挑戰GenZ潮語

商業創科
更新時間：19:26 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:26 2026-03-16 HKT

積金局今日（16日）起推出一系列 「積金好僱主」嘉許計劃宣傳活動，包括一連十集的《積金好僱主　顧好你將來》短片系列、特刊、報章特稿、社交媒體宣傳及專題網頁等，最新上線的是由積金局主席劉麥嘉軒挑戰一場Gen Z潮語「快問快答」，及由積金局行政總監鄭恩賜以其獨特的戲劇風格，演繹的好僱主具備的特質。

短片系列已上線兩集 仍有八集陸續推出

於首集的短片中，劉麥嘉軒生動講解了現時包括「財自」（財務自由）、「FAT FAT」（發達）、「世一」（世界第一）、「G.O.A.T」(greatest of all time）四大Gen Z潮語的意思，及其與退休保障的關係，令人印象深刻。

至於同日上線的還有鄭恩賜用戲劇的語言風格，演繹的好僱主具備的特質， 該短片亦讓人眼前一亮。鄭恩賜於短片中說，「在職場上好的僱主就好似「金像獎老闆」，其特質對員工不離不棄、關懷員工退休保障。」。

接下來短片仲有八間涵蓋大、中、小企及非牟利機構的獲嘉許機構會分享他們的「獨門秘笈」，既能打造良好企業文化，又可以成功吸引與挽留人才。八間公司的短片將由明天（17日）開始推出。該八間機構為：港鐵、新鴻基地產、譚仔國際、嘉頓、卡樂B四洲、香港恒生大學、香港小童群益會及豐盛機電工程集團。

去年有破紀錄數量公司或機構獲得積金局嘉獎

另外積金局還指出，剛結束的2024至25年度，有破紀錄的2,378間公司或機構獲得「積金好僱主」嘉許，較去年增加3%，他們合共僱用超過33萬名員工，反映越來越多僱主重視員工的退休保障。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
2026-03-15 17:35 HKT
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
02:14
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
4小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
10小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
12小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
12小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
10小時前