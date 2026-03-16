GUM首辦強積金大獎 滙豐獲頒年度大獎 宏利環球奪「我最強」

強積金顧問GUM今日公布「GUM強積金大獎2025」及頒獎，根據多項指標，分別選出由滙豐強積金智選計劃奪得「年度計劃大獎」，宏利環球精選(強積金)計劃則獲選「我最喜愛的強積金計劃大獎」。

內地、香港及亞洲區資產相對 「穩陣」

談及投資建議，GUM常務董事陳銳隆表示，去年底及2026年1月均顯示資金持續離開港股，更多資金流入保守基金。

他建議，地緣政治預期還需要較長時間，內地、香港及亞洲區資產相對 「穩陣」，可適度減持美股；保守型投資者可選擇保守基金，以穩獲2-3厘的回報；而DIS產品以美歐日資產為主，內地、香港資產佔比低，今年來回報表現一般。

共頒發逾90個獎項

GUM指，「年度計劃大獎」以五大核心元素為評分基礎，包括基金表現、市場認受性、費用、管治效能/資產管理及成員支援，評審框架源自GUM自2012年起的「強積金信心指數」研究；而「我最喜愛的強積金計劃大獎」由公眾投票及市場調查公司抽樣訪問所組成。

此外，GUM在回報表現、成員選擇與體驗、領導與管治以及資產管理策略4個維度發出逾90個獎項。