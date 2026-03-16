唐家成：今年股市集資狀況樂觀 須具前瞻視野推動改革

港交所（388）主席唐家成出席論壇時表示，本港資本市場近年取得非常不錯表現，形容今年「開了一個好頭」，目前股市日均成交額比去年的2480億元多近10%，至超過2700億元；今年首兩個月，新股及再融資市場集資額已達去年全年四分之一，很多公司亦正輪候上市，對全年股市集資情況感到樂觀。

港交所將嚴格把關

港交所早前就提升上市機制競爭力，分階段提出建議並諮詢市場，如放寬「同股不同權」上市申請門檻、便利海外企業來港第二上市，以及將保密形式申請上市擴展至所有申請人。唐家成表示，有關建議屬重大改革，全面檢討及優化上市機制，而港交所作為前線監管機構，會嚴格把關，確保上市公司質素，維持市場在國際上良好聲譽。

將繼續進行投資及改革

他指，未來將繼續進行一系列重大投資和市場改革，以支持香港市場的永續發展，其中股份交易手數改革譫詢上週已完成，會盡快整理意見，落實一個兼顧香港市場的營運特點，同時能夠為上市公司和投資者提供彈性的最終方案，下一步亦準備推進USM無紙化市場，並帶領市場過渡至「T+1」結算週期，同時繼續進行系統升級。

他認為，作為市場領導者和營運者，必須具前瞻視野，推動改革，帶領市場進步，才能在瞬息萬變環境中，維持香港作為領先國際金融中心的地位。

透過多元化投資分散風險

談及中東局勢，唐家成表示，透過多元化投資以分散風險已是當務之急，例如入股金管局旗下迅清結算，亦會積極擴展固定收益及貨幣（FIC）業務，促進債券等非現金抵押品的廣泛應用，尤其是以人民幣計價的中國國債。