和電香港指「世界Plan」反應良好 旅遊推動業績增長 OpenClaw技術尚未成熟

中東戰事未見降溫，和記電訊香港（215）行政總裁何偉榮表示，中東地區局勢確實會對當地漫遊服務產生影響，不過目前業界數據顯示，即將來臨的復活節期間本港出行預訂情況顯示需求已經恢復，會持續觀察中東戰事對「世界Plan」後續影響。他強調，該公司「世界Plan」的優勢在於覆蓋全球，用戶如果不去中東，還可以選擇歐洲、南美、美洲等其他目的地，套餐具備彈性，正深受市場歡迎，冀剛剛的優化版「世界Plan」市場反應較去年推出時更佳。

3品牌多國布局 漫遊費率更優惠

去年和記電訊漫遊服務收入按年升31%至8.55億元，何偉榮指出，「世界Plan」確實發揮了重要貢獻，同時香港出境旅遊需求強勁，也帶動業務增長，加上「3」品牌在歐洲多國都有布局，幫助公司獲得了更優惠的漫遊費率和服務資源。

資本支出維持4億至5億 息口變化影響小

對於今年的資本支出和現金流，和記電訊香港財務總裁吳汝鏗預期，新財年資本支出預算約4億至5億元，與往年相若，公司現金流充裕、沒有負債，利息環境變化對公司影響亦較小。吳續指，公司財務健康，雖然去年錄得虧損，但是派息政策保持穩定，而且剛剛出售了表現欠佳的澳門業務，相信會有助公司的盈利情況。

港具備5.5G能力 探討6G應用低空經濟

對於6G網絡發展，和記電訊香港技術及營運轉型總裁梁丙曜指出，目前公司網絡已具備5.5G能力，正在與各方探討6G具體定義和使用、將如何幫助香港，探討的應用場景主要是低空經濟。不過現階段而言，他指6G網絡的成熟度仍處於科研狀態，按照每1G需要10年的發展，預計2030年6G網絡才有可能實現商用。

AI難替代人手 視合作夥伴提升效率

近期「OpenClaw」熱潮興起，梁丙曜指出，該公司有團隊為客戶提供IT諮詢和AI解決方案服務，惟認為現時OpenClaw的技術未成熟，公司雖然不會主動推銷不成熟的AI方案，但是會根據客戶實際需求提供建議和提供定制服務。他續指，AI工具實際上並不能視為替代人員，而是只能將其作為合作夥伴，以提升質素和生產效率，現時客戶對AI有較大需求，公司正從多個維度發展AI，例如投資購買GPU，為團隊提供充足資源；公司內部AI培訓總時長超過1000小時等，並直言公司目前沒有AI人才缺口。