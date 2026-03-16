京東旗下Joybuy進軍歐洲 與亞馬遜正面競爭 最快「當晚11點前送達」

內地電商市場面臨激烈競爭之際，據彭博報道，京東（9618）正進軍歐洲市場，並宣布在英國及多個歐洲國家推出旗下電商平台「Joybuy.com」，承諾提供快速配送服務，涵蓋中式食品、雪櫃、電視機，以至玩具及化妝品等多個品類，將與亞馬遜正面競爭。

自建網站進軍英國市場

報道指出，京東選擇透過自建網站進軍英國市場，反映其戰略方向出現重大轉變。此前，市場曾傳出京東有意收購英國電子產品零售商Currys Plc，並曾與連鎖超市Sainsbury's洽購百貨品牌Argos，惟最終未能成事。

至於京東在歐洲策略聚焦於配送速度，在英國倫敦、以及德國、法國、比利時、盧森堡和荷蘭等選定城市，Joybuy核心賣點為「雙11」的服務承諾，即只要顧客在早上11點前下單，將於當晚11點前可送達。不過，該服務仍受郵政編碼限制，未能覆蓋的地區將提供「次日達」或自提櫃服務。

物流基建方面，Joybuy在英國的訂單將由京東旗下物流公司JoyExpress處理，目前在倫敦附近設有3個半自動化倉庫。相比之下，亞馬遜在英國擁有超過30個配送中心，目前仍主導著線上零售市場。

分析師指短期面臨虧損

獨立零售分析師Richard Hyman直言，Joybuy要挑戰亞馬遜絕非易事，並預計初期將面臨虧損。他認為，Joybuy不會有獨家產品，因此必須以極低價格才能引起市場關注。

事實上，Joybuy已展開價格戰，以蘋果AirPods 4耳機為例，英國官方售價為119英鎊（約1,234港元），亞馬遜標價99英鎊（約1,027港元），而Joybuy的定價則低至89英鎊（約923港元）。