保監擬重新定義內地訪客 高才通及常居海外不再計入 免流失高端客戶

內地訪客為香港保險業的重要客源，為求更精準掌握有關數據，保監局擬重新定義何謂內地訪客。該局執行董事（長期業務）呂愈國表示，現建議將手持中國護照又常居內地的人士才界定為內地訪客，有別舊定義單看中國護照，故日後經高才通等人才計劃來港以及常居海外的內地人將不再歸類為內地訪客。保監局第2季將就此展開正式諮詢，目標在今年內發出相關定義和法規要求的指引，並落實新定義。

呂愈國稱，此前已就重新定義內地訪客進行了一、兩輪非正式諮詢。業界的大致取向是，以高才通等人才計劃來港居住的內地人，不會再因持有中國護照而視為內地訪客，並將歸類為本地客戶；同時常居海外、持有中國護照的內地人也不再定義為內地訪客。

保監局行政總監張雲正說，在新定義下，將方便常居海外如加拿大的內地人購買香港保單，因不用按舊定義要求必須親身飛抵香港簽單，料這有助吸引更多資金流入香港。其實香港過去已因舊定義流失了很多此類高端客戶。呂愈國補充，在新定義下，他們可境外簽單，但必須證明自己並非常居內地，而何謂「常居」也在正式諮詢的範圍內。

在2004年，保監處（保監局的前身）為了防止出現地下保單、非法跨境銷售，發出指引規定內地訪客購買香港保險必須親身來港簽單。

內地訪客為本港壽險市場的重要客源，惟保監局因進行重新定義內地訪客的工作，自去年已沒再公布內地客戶來港買保單的數據。張雲正指，去年首3季整體壽險新造保單保費按年大升55.9%，但根據舊定義，來自內地訪客的新造保單保費所佔份額，卻由2023年的32.6%降至近兩年的30%以下，意味可能有很多外來人士，包括非本地香港居民在本港買保險，故認為有需要收集和分析這方面的數據。呂補充，保監局正計劃拓展東南亞和中東市場，同時會趁今次機會，收集常居大灣區與非大灣區的內地訪客數據，以便當局作出推廣。

新例料年內落實

就推出分紅保單實現率比較平台的進展，呂指現時保險公司所列示的非保證回報實現率過於細化，令市民難以明白，故冀引入一個綜合所有非保證回報的實現率，方便市民比較，目標年內落實相關規定，明年正式推出平台。