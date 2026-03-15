AI已成企業「一把手工程」 5大策略推動組織重塑｜王瑋

環球企業業務營運方式正在蛻變，隨著AI技術帶來顛覆性影響，AI戰略部署和技術轉型已經不再僅僅是首席訊息官（CIO）的職責，而應成為企業的 「一把手工程」，而CIO也應從技術專家轉型為策略架構師，成為CEO的左膀右臂。CEO應該擔綱業務和技術領導者，甚至包括其他如人力資源和財務部門之間的協調角色，親自推動，才可令人工智能（AI）轉型及投資規劃得到最大成效。



麥肯錫《2026年全球科技議程》指出，頂級企業正將AI和數據融合到公司的營運內，創建由智能推動的企業模式。AI正在改變整個商業生態，科技的新角色是創造價值。CEO是企業大腦，必須領導整體轉型，管理層要讓先決事項和企業能力達成一致，以支援AI應用。C級主管要合作將願景和計劃轉化為實際變革和價值。

在AI轉型的過程中，企業CEO擔綱重要角色，CIO亦不應再只管技術，兩者要互相合作，以技術建構一個現代化的組織；但知易行難，成功需要準確投資技術，例如投資代理人工智能（Agentic AI）以引進自動化、招募頂尖人才提升團隊能力；這不單是技術，而是對組織的整體投入，並要與業務目標接軌。我認為在2026年企業C級管理人需採取5大策略：

1. 將技術置於戰略核心

CEO要與CIO合作制定業務策略，麥肯錫報告指出，近3分之1的頂尖企業會在未來兩年內優先考慮以技術為主導推動商業模式創新，可見技術與企業成長計畫將深度融合。企業管理層要清楚地瞭解並推動技術，將其與業務目標融合。CEO要確保技術優先順序和業務目標步調一致，實現最大價值。全球業績領先的企業都正在圍繞AI重塑業務，並採用以能力為導向的營運模式，從而獲得更大的投資回報。CEO與CIO各有不同職能，但在合作時要有共同視野及目標。

2. 業務與技術團隊高疊代優化

有別於年度策略規劃，企業現時需要反覆檢討並制定業務和技術策略。業務團隊與技術團隊必須打破隔閡、緊密合作，並將技術與深厚的行業領域知識結合。AI的應用是一個高疊代的過程：首輪AI輸出的準確率或適用性可能只有50%到60%，但透過持續的意見回饋與快速疊代（通常需要10到20次的優化），其效能將可大幅提升至90%到95%。這種敏捷的協作模式能確保組織走得比以往更快、更準確。

3. 利用AI推動創新與人才升級

領先企業正在將技術轉型計畫的重點放在能激發創新的生成式人工智能（GenAI）上。研究報告顯示，從技術轉型提升得到的創新能力被認定為高績效企業業務成功的原因之一。除了將AI技術融入到策略核心外，CEO需關注投資技術人才與團隊技能升級，在推動創新時要闡明清晰願景、推動組織變革，並在企業內部倡導持續學習與創新的文化。

4. 升級技術架構與風險管理

強大的數據管理是AI發展的基石。企業必須推動傳統應用程式架構的演進，確保其能與AI無縫互動。同時，企業需要發展具備可重複使用性與可擴展性的AI架構。這一切必須建立在嚴格的風險管理機制之上，涵蓋資訊安全、AI道德規範及防護機制（Guardrails），以確保創新不會損害企業信譽與客戶信任。

5. 投資核心能力與重塑財務評估

業務主管必須主動學習AI，了解其潛力與「可能性」，並積極獲取AI領域知識。同時，這場轉型也要求財務總監（CFO）制定全新的工作模式與AI投資策略，CEO要與CFO合作進行預算和財務評估：1) 建立全新的衡量方法，準確評估AI對營運與財務的實際影響；2) 制定可持續的長期AI投資策略；3) 將不同的AI專案與企業整體績效指標緊密結合，確保投資能轉化為實質的商業回報。企業主管要了解成功並非源自於投入更多資金，而是更有效地運用資金，報告指出，企業從技術投資中獲得的EBITDA提升幅度可達3倍。

AI投資與價值之間的差距源於策略錯位、規模化挑戰以及組織慣性。AI重要性已超越網絡安全和基建現代化，成為企業未來兩年重點投資領域。我要提醒，績效卓越的公司，投資科技的重心已經從只關注成本而轉到要創造價值。CEO和CIO必須攜手合作，克服障礙，發揮強大的領導作用，促進協作，擴大AI計劃的規模。

王瑋

麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫亞洲區技術及人工智能業務領導人