馬斯克xAI創辦團隊爆離職潮 僅2人留任 緊急重金招攬被拒人才

英國《金融時報》報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）因極度不滿旗下AI初創公司xAI的編程部門的表現，據報下令進行新一輪裁員，更將多名聯合創辦人掃地出門。據悉，xAI最初的12名聯合創辦人中，至今僅餘下2人留任。

派SpaceX空降專家進行內部審查 兩創辦人離巢

報道指，馬斯克上月將xAI與旗下火箭公司SpaceX合併，籌備可能是史上最大規模的首次公開招股（IPO）。為整頓xAI，他特別從SpaceX及Tesla引入「解決問題專家」對xAI進行內部審查，並解僱多名被認定工作表現不達標的員工。

報道指，負責「Imagine」團隊的聯合創辦人張國棟因編程產品問題被馬斯克解除主要職務，並於早些時候在社交平台X上確認消息。另一名聯合創辦人戴子航亦傳出於本周早些時候離職。

員工批人事變動損士氣

《金融時報》指出，xAI員工抱怨，人事變動正打擊團隊士氣，並阻礙公司發揮全部潛力。報道又指，在馬斯克極度高強度的工作要求下，導致不少研究人員因過勞或被競爭對手以更優厚條件挖角，而選擇離開。

面對人才流失，xAI招聘人員正重新聯繫以往被拒絕的應徵者，並重新發出工作邀約，以及開出更優厚的薪酬條件。馬斯克周五（13日）更在X上發文表示，「過去幾年，許多才華橫溢的人在xAI被拒絕錄用甚至未獲面試機會，我對此表示歉意。」他承諾將重新接觸有潛質的人選。

值得注意的是，xAI早前已從編程生成初創公司Cursor挖角Andrew Milich及Jason Ginsberg兩名人才。