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促成TikTok美國業務易主 特朗普政府將從中收取逾100億美元費用

商業創科
更新時間：12:49 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:49 2026-03-14 HKT

據《華爾街日報》引述消息報道，在最近完成的TikTok美國業務交易中，特朗普政府將向投資者手中收取約100億美元的費用。報道指出，這筆款項是協議的一部分，透過該協議，與特朗普政府關係友好的投資者財團，成功從中國母公司字節跳動（ByteDance）手中取得
TikTok美國業務的控制權。

投資者財團已付首期25億

該投資者財團包括雲端運算巨頭甲骨文（Oracle，ORCL）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）及阿布扎比投資者MGX。報道指，當交易於今年1月完成時，這些投資者及其他支持者已向美國財政部支付約25億美元，並將分期支付餘款，直至達到100億美元總額。

特朗普曾揚言會得到回報 補償合情合理

事實上，特朗普早於去年9月公佈TikTok交易框架時曾揚言，「雖然細節尚未敲定，但我們一定會得到一些回報。」他補充，考慮到交易規模，以及政府投入的資金和心血，收取這筆稱為「超額費用（Fee-plus）」的補償合情合理。

特朗普政府官員對此表示，特朗普在拯救TikTok美國業務，以及與中國展開談判、解決國會議員對國家安全憂慮等方面發揮關鍵作用，收取這筆費用具有正當性。

歷史學家稱極為罕見 遠超投行收費標準

歷史學家指出，若100億美元的付款最終落實，將是政府協助促成商業交易後收取費用史上極為罕見的案例。在一般商業交易中，擔任顧問的投資銀行所收取的費用通常不到交易總額的 1%。以美國銀行為例，其為諾福克南方鐵路以715億美元售予聯合太平洋鐵路的交易提供顧問服務，預計可賺取約1.3億美元顧問費，這已是單一銀行在單一交易中錄得的最大筆費用之一。

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