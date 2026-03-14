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Meta據報計劃裁員兩成 以抵銷AI設施投資成本

商業創科
更新時間：10:36 2026-03-14 HKT
發佈時間：10:36 2026-03-14 HKT

據路透社引述消息報道，Meta正計劃進行大規模裁員，影響範圍可能達公司總員工數的20%或以上。此舉旨在抵銷其在AI基礎設施上的龐大投資成本，並為AI輔助員工帶來的高效營運模式作準備。報道指，Meta尚未確定裁員的具體時間及最終規模，但最高管理層近期已向其他資深領導層透露相關計劃，並要求他們開始著手規劃縮減方案。截至去年12月31日，Meta全球擁有近7.9萬名員工，若按20%比例推算，今次裁員恐波及近1.6萬人。

針對相關報道，Meta發言人Andy Stone回應，「這只是關於理論方法的推測性報道。」

若最終裁員20%的數字落實，這將是Meta自2022年底至2023年初推動「效率之年」（Year of Efficiency）重組以來，規模最大的一次裁員行動。當年Meta先後在2022年11月及2023年3月分別裁減1.1萬及1萬名員工。

豪擲數千億建數據中心 高薪搶AI人才

過去一年，行政總裁朱克伯格持續推動Meta在生成式AI領域加速布局。為了與對手競爭，Meta開出極具競爭力的薪酬方案，部分合約四年總價值高達數億美元，只為招攬頂尖AI研究人員加入其新成立的「超級智能團隊」。

與此同時，Meta早前宣佈計劃在2028年前投資高達6,000億美元興建數據中心。本周較早前，公司收購專為AI代理構建的社交網絡平台Moltbook；另外，Meta正斥資至少20億美元收購中國AI初創企業Manus。

朱克伯格在今年1月曾暗示，AI投資將帶來效率提升。他當時表示，開始看到「過去需要龐大團隊才能完成的項目，現在單憑一個非常有才華的人便能勝任。」

科技業裁員潮蔓延

Meta的裁員計劃反映今年美國大型企業，尤其是科技界的普遍趨勢。多位企業高層直指，AI系統的突破是精簡人手的主因之一。例如，亞馬遜1月確認裁減約1.6萬個職位，佔其全球員工總數近 10%；金融科技公司Block上月更裁減近半數員工，其行政總裁Jack Dorsey明言，AI工具正協助公司以更少人手完成更多工作。

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