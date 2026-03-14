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AI代理正取代職場新鮮人 ServiceNow行政總裁發警告「畢業生失業率恐飆至30%」

商業創科
更新時間：09:37 2026-03-14 HKT
發佈時間：09:37 2026-03-14 HKT

人工智能代理（AI Agent）軟件「OpenClaw」（俗稱「龍蝦」）憑藉強大的自動化執行能力，近日成為科技界熱話。隨着企業爭相引入AI以大幅提升生產力，雲端運算巨頭ServiceNow行政總裁Bill McDermott接受外媒CNBC專訪時，發出嚴厲警告，預期在未來幾年內，應屆大學畢業生的失業率可能輕易飆升至30%以上。

AI代理完成工作 年輕人難突圍

McDermott直言，當越來越多企業的基礎工作交由AI代理代勞，年輕人要在競爭激烈的職場環境中突圍而出，將面臨前所未有的巨大挑戰。事實上，大學生就業市場的警號早已響起。據紐約聯邦儲備銀行數據顯示，截至2025年底，剛畢業大學生的失業率約為5.7%，而就業不足率（Underemployment rate）已高達42.5%，創下2020年以來最高水平。

雲端運算公司ServiceNow行政總裁Bill McDermott警告，未來幾年內，應屆大學畢業生的失業率可能輕易攀升至30%以上。
雲端運算公司ServiceNow行政總裁Bill McDermott警告，未來幾年內，應屆大學畢業生的失業率可能輕易攀升至30%以上。

各行各業裁員換AI

事實上，目前各行各業正借助新AI工具削減成本及裁員。金融科技公司Block上月宣佈，計劃裁減近半數員工，因AI自動化取代更多工作。同時，受AI衝擊的憂慮、今年股價下挫逾一半的軟件公司Atlassian，亦於本周宣佈裁員約10%，以支援對AI的投資。

專家指出，與過往的技術革命不同，AI浪潮正逐步侵蝕白領職位，包括編程及市場營銷等職位。企業正透過減少招聘，以更少人手提升生產力。

除此之外，多名科技巨頭CEO亦表達裁員的決心。數據公司Palantir行政總裁Alex Karp早前表示，其目標是在減少員工人數的同時，將收入增加10倍；亞馬遜行政總裁Andy Jassy去年6月亦指，公司將利用AI工具縮減企業的人力規模。

相關文章：Meta據報計劃裁員兩成 以抵銷AI設施投資成本

AI趨勢來臨遠較想像中快

McDermott進一步透露，ServiceNow的工具將協助企業大幅削減招聘成本。他指出，在客戶服務領域，該公司已消除90%以往依賴人手處理的工作場景。這種轉變讓企業在維持員工人數的同時，仍能提升自由現金流和收入。McDermott重申，「我認為這股趨勢來得比人們預期的更快。」

事實上，高盛經濟學家Pierfrancesco Mei早前發表的報告表示，儘管目前AI影響產業的失業狀況尚算溫和，相關跡象已清晰可見。高盛預料，受到AI取代部分職位的影響，美國失業率將由目前的4.3%升至年底的4.5%，若企業加速採用AI，失業率或有繼續上行的風險，可能導致今年失業率額外增0.3個百分點。

年輕一代應轉向創業

另外，《哈佛商業評論》調查顯示，60%企業因將應用AI而減員或準備裁員，29%企業則縮減招募規模。前Medtronic行政總裁Bill George更觀察到，律師事務所、經紀商和投資銀行的初級職位，正迅速減少。

George亦向年輕一代建議，面對AI浪潮，應轉向創業並利用AI開創新的商業模式，而非僅僅尋求傳統職位，如此才能在變革中保持競爭力。

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