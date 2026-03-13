任天堂新作爆紅 日本銷量破100萬套 歐美加賣斷貨 股價自發售以來升近兩成

任天堂（Nintendo）（日：7974）最新生活模擬遊戲《Pokémon Pokopia》於本月5日全球發售後，首四個銷售日的總銷量便超過220萬份，其中日本本土短時間突破100萬份，另有約半數銷量來自日本國外。據美國、加拿大，及歐洲等多間實體零售商表示，在首日發售的24小時內便出現缺貨情況。

自遊戲發售以來，任天堂股價上漲逾18%，今日（13日）收盤報10220日圓，升70日圓或0.69%。惟由年初至今計，任天堂股價仍跌3.54%。

值得注意的是，《Pokémon Pokopia》僅可在Switch 2平台遊玩，市場預期該遊戲或將帶動該主機的銷售。任天堂此前曾預測，在截至3月底的財年內，Switch 2銷量將達1,900萬部。截至目前，該主機已售出1,737萬部。